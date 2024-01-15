Измождённый Леонтьев вернулся на сцену накануне 75-летия

Леонтьев был заметно похудевший и с непривычки немного пошатывался на сцене, зато пел без фонограммы. Он провёл со зрителями меньше часа, но свой главный хит «Дельтаплан» исполнить успел. За это ему заплатили около $10 млн.

Ранее знакомые Леонтьева рассказывали журналистам, что он перенёс две операции. Он лечил больные колени, с которыми мучается уже 20 лет, а также исправлял последствия неудачной пластики, из-за которой у него не закрывались глаза, написала «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что Леонтьев вернулся в Россию из США. Повод для приезда был неожиданный.