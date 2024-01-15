21:00, 15 января 2024
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Измождённый Леонтьев вернулся на сцену накануне 75-летия
Поклонники певца Валерия Леонтьева не видели его живых выступлений последние два года. Артист взял творческую паузу из-за тяжёлой болезни. За несколько месяцев до 75-летия Леонтьев всё же вернулся к поклонникам. Правда, посмотреть на звезду смогли только гости закрытой вечеринки в Дубае. Внешне артист заметно изменился, но образу изменять не стал — вышел на сцену в узких кожаных брюках.
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Леонтьев был заметно похудевший и с непривычки немного пошатывался на сцене, зато пел без фонограммы. Он провёл со зрителями меньше часа, но свой главный хит «Дельтаплан» исполнить успел. За это ему заплатили около $10 млн.
Ранее знакомые Леонтьева рассказывали журналистам, что он перенёс две операции. Он лечил больные колени, с которыми мучается уже 20 лет, а также исправлял последствия неудачной пластики, из-за которой у него не закрывались глаза, написала «Комсомольская правда».
Ранее стало известно, что Леонтьев вернулся в Россию из США. Повод для приезда был неожиданный.