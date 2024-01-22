Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 15:20
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Известная телеведущая рассказала, как убрала 5 продуктов из рациона и похудела на 12 кг

55-летняя телеведущая Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось похудеть на 12 кг и теперь удерживать вес. По словам журналистки, каких-то страшных секретов здесь нет — она просто скорректировала питание и занялась спортом. Но есть 5 продуктов, которые диетолог ей запретил сразу же. Игнорировать их тяжело, говорит Стриженова.
Известная телеведущая рассказала, как убрала 5 продуктов из рациона и похудела на 12 кг

© strizhenovae/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая рассказала, какие продукты ей запретил есть специалист. Среди них:

  • макароны;
  • сахар;
  • бананы;
  • виноград;
  • финики.

Вместо этого диетолог оставил в рационе журналистки ягоды, апельсины, грейпфруты, рис, гречку и изредка — бородинский хлеб. Помогает и интервальное голодание, которое ей посоветовал артист балета Николая Цискаридзе. Теперь после вечерних спектаклей телеведущая ничего не ест.

К тому же Стриженовой пришлось записаться в бассейн и зал и заниматься с тренером. Всё это не очень просто даётся журналистке, но она призналась, что ничто так не мотивирует, как результат в зеркале.

Ранее Стас Михайлов рассказывал, как похудел на 17 кг. Ему тоже пришлось скорректировать питание, а как именно — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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