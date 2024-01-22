Известная телеведущая рассказала, как убрала 5 продуктов из рациона и похудела на 12 кг

Телеведущая рассказала, какие продукты ей запретил есть специалист. Среди них:

макароны;

сахар;

бананы;

виноград;

финики.

Вместо этого диетолог оставил в рационе журналистки ягоды, апельсины, грейпфруты, рис, гречку и изредка — бородинский хлеб. Помогает и интервальное голодание, которое ей посоветовал артист балета Николая Цискаридзе. Теперь после вечерних спектаклей телеведущая ничего не ест.

К тому же Стриженовой пришлось записаться в бассейн и зал и заниматься с тренером. Всё это не очень просто даётся журналистке, но она призналась, что ничто так не мотивирует, как результат в зеркале.

Ранее Стас Михайлов рассказывал, как похудел на 17 кг. Ему тоже пришлось скорректировать питание, а как именно — читайте здесь.