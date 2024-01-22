Известная телеведущая рассказала, как убрала 5 продуктов из рациона и похудела на 12 кг
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Телеведущая рассказала, какие продукты ей запретил есть специалист. Среди них:
- макароны;
- сахар;
- бананы;
- виноград;
- финики.
Вместо этого диетолог оставил в рационе журналистки ягоды, апельсины, грейпфруты, рис, гречку и изредка — бородинский хлеб. Помогает и интервальное голодание, которое ей посоветовал артист балета Николая Цискаридзе. Теперь после вечерних спектаклей телеведущая ничего не ест.
К тому же Стриженовой пришлось записаться в бассейн и зал и заниматься с тренером. Всё это не очень просто даётся журналистке, но она призналась, что ничто так не мотивирует, как результат в зеркале.
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