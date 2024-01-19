Опубликовано 19 января 2024, 16:40
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Стало известно, что 72-летняя Аллегрова гребёт миллионы на корпоративах
Концертный администратор Валерий Васильев рассказал, что певица Ирина Аллегрова берёт за выступления на частных мероприятиях около 10 млн рублей. При этом соглашается она петь не для всех и для начала обязательно узнаёт имена заказчиков. Аллегрова сейчас ведёт затворнический образ жизни и редко общается с прессой. 20 января артистке исполняется 72 года.
Васильев объяснил, что при желании Аллегрова могла бы очень хорошо зарабатывать, но она сознательно лишает себя дохода. При этом спрос на её песни огромный.
«Ирина специально установила, на мой взгляд, такой высокий гонорар, чтобы не так часто звали. Не каждый заказчик готов осилить такую сумму, которую просит Ирина», — отметил он. Эксперт предположил, что певица, видимо, уже заработала себе на комфортную жизнь и за деньгами не гонится.
Сейчас певица много времени проводит с близкими, а ещё активно снабжает хлебом всю свою семью. Это её новое увлечение.