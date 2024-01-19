Стало известно, что 72-летняя Аллегрова гребёт миллионы на корпоративах

Васильев объяснил, что при желании Аллегрова могла бы очень хорошо зарабатывать, но она сознательно лишает себя дохода. При этом спрос на её песни огромный.

«Ирина специально установила, на мой взгляд, такой высокий гонорар, чтобы не так часто звали. Не каждый заказчик готов осилить такую сумму, которую просит Ирина», — отметил он. Эксперт предположил, что певица, видимо, уже заработала себе на комфортную жизнь и за деньгами не гонится.

Сейчас певица много времени проводит с близкими, а ещё активно снабжает хлебом всю свою семью. Это её новое увлечение.