Жизнь
10:40, 09 января 2024
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Известного поэта переехала машина в Москве. Он в тяжёлом состоянии

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Состояние 76-летнего общественного деятеля оценивается как тяжёлое, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев. Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и уже прооперировали. Также о ЧП в соцсетях написала дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника. По её данным, у литератора переломы и черепно-мозговая травма.

кадр из видео / YouTube-канал IvanovoNews БАРС Новости Иваново

кадр из видео / YouTube-канал IvanovoNews БАРС Новости Иваново

О деталях ДТП на данным момент ничего не известно.

Рубинштейн родился в 1947 году, закончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института (сейчас МГГУ им. М. А. Шолохова), а потом долго работал библиотекарем. Позже, в середине 1970-х, он создал собственный «картотечный» жанр — сказалось влияние предыдущей работы. Его стиль стоит на границах вербальных, изобразительных и перформативных искусств. Свои первые работы поэт публиковал на Западе, популярность в России к нему пришла только в конце 1989-го.

Риск попасть в ДТП есть даже у самого ответственного пешехода. Даже если дело обошлось синяком, виновника стоит призвать к ответу. О том, как стрясти компенсацию, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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