Известного поэта переехала машина в Москве. Он в тяжёлом состоянии

О деталях ДТП на данным момент ничего не известно.

Рубинштейн родился в 1947 году, закончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института (сейчас МГГУ им. М. А. Шолохова), а потом долго работал библиотекарем. Позже, в середине 1970-х, он создал собственный «картотечный» жанр — сказалось влияние предыдущей работы. Его стиль стоит на границах вербальных, изобразительных и перформативных искусств. Свои первые работы поэт публиковал на Западе, популярность в России к нему пришла только в конце 1989-го.

Риск попасть в ДТП есть даже у самого ответственного пешехода. Даже если дело обошлось синяком, виновника стоит призвать к ответу. О том, как стрясти компенсацию, рассказали тут.