Жизнь
Опубликовано 04 февраля 2024, 18:00
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Известный американский журналист неожиданно объявился в Москве

Американского телеведущего и политического обозревателя Такера Карлсона заметили в российской столице. Коллега Карлсона Джексон Хинкл в соцсети X (бывший Twitter) подтвердил, что тот «судя по всему, находится в Москве». Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее говорила, что американский журналист «очень просил» об интервью с Владимиром Путиным. Состоится ли оно?
commons.wikimedia.org/Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

commons.wikimedia.org/Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Тем временем фотографию Калсона из ложи Большого театра опубликовал неофициальный телеграм-канал Большого.

«Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — прокомментировал Хинкл сообщения о визите Карлсона в Россию.

Такер Карлсон — политический обозреватель из США. С 2016 по 2023 год он вёл собственное политическое ток-шоу на Fox News «Вечер с Такером Карлсоном» (Tucker Carlson Tonight).

В апреле 2023 года телеканал объявил о прекращении сотрудничества с Карлсоном. Официальной причиной стало то, что журналист стал выкладывать выпуски своего шоу в X.

После увольнения с Fox News Карлсону даже предлагали работу в России — в программе «Соловьёв Live».

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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