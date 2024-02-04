Известный американский журналист неожиданно объявился в Москве
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Тем временем фотографию Калсона из ложи Большого театра опубликовал неофициальный телеграм-канал Большого.
«Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — прокомментировал Хинкл сообщения о визите Карлсона в Россию.
Такер Карлсон — политический обозреватель из США. С 2016 по 2023 год он вёл собственное политическое ток-шоу на Fox News «Вечер с Такером Карлсоном» (Tucker Carlson Tonight).
В апреле 2023 года телеканал объявил о прекращении сотрудничества с Карлсоном. Официальной причиной стало то, что журналист стал выкладывать выпуски своего шоу в X.
После увольнения с Fox News Карлсону даже предлагали работу в России — в программе «Соловьёв Live».
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