Известный американский журналист неожиданно объявился в Москве

Тем временем фотографию Калсона из ложи Большого театра опубликовал неофициальный телеграм-канал Большого.

«Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — прокомментировал Хинкл сообщения о визите Карлсона в Россию.

Такер Карлсон — политический обозреватель из США. С 2016 по 2023 год он вёл собственное политическое ток-шоу на Fox News «Вечер с Такером Карлсоном» (Tucker Carlson Tonight).

В апреле 2023 года телеканал объявил о прекращении сотрудничества с Карлсоном. Официальной причиной стало то, что журналист стал выкладывать выпуски своего шоу в X.

После увольнения с Fox News Карлсону даже предлагали работу в России — в программе «Соловьёв Live».

Ранее актёр Никита Кологривый со скандалом ушёл из студии Первого канала. Вот что произошло.