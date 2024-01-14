Известный поэт Лев Рубинштейн умер в Москве. Он не пережил происшествия недельной давности

76-летний Рубинштейн попал под колёса авто на улице Образцова в районе Марьина Роща. Поэт переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, но приближающийся к нему водитель не остановился, чтобы пропустить.

Врачи диагностировали у литератора отёк мозга, повреждение внутренних органов и множественные переломы.

Виновник аварии, 63-летний мужчина, нарушил Правила дорожного движения не впервые — за последний год у него накопилось 19 штрафов. Против водителя завели уголовное дело.

12 января СМИ стали писать о том, что Рубинштейн скончался в больнице. Но эту информацию быстро опровергли дочь поэта Мария и его лечащий врач. В то время поэт ещё был в реанимации, медики продолжали бороться за его жизнь.

Лев Рубинштейн начал заниматься литературой в конце 1960-х годов, создал собственный жанр «картотеки», а также стал одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Входил в Союз российских писателей.

Ранее в Москве скончался художественный руководитель Малого театра, актёр Юрий Соломин. Последние два месяца он провёл в больнице.