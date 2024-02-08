Жизнь
Опубликовано 08 февраля 2024, 19:50
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«К чёрту любовь». Лободу обвинили в афере с правами на хит

Певица Светлана Лобода подделала контракт с композитором Олегом Влади ради прав на песню «А может, к чёрту любовь», рассказала представитель музыканта Валерия Рытвина. По словам юриста, на одном из договоров стояла подделанная подпись Влади, а сам документ был на украинском языке. Суды с Лободой из авторских прав тянутся уже год, и несколько из них Влади уже выиграл. Он добился удаления концертов артистки с онлайн-кинотеатра Okko и YouTube.
«К чёрту любовь». Лободу обвинили в афере с правами на хит
© Телеграм-канал LABODA

Рытвина рассказала, что договор с поделанной подписью Олега Влади певица Лобода представила лейблу Sony Music. На основании этого документа, предположила юрист, написанные Влади песни транслировались на территории Украины.

Композитор уже обратился в полицию и предоставил силовикам результаты почерковедческой экспертизы.

«Пускай полиция усматривает там какой-то состав преступления, потому что извлекался доход из этого договора», — сказала Рытвина каналу «360».

Ранее за нарушение авторских прав сурово наказали 45-летнего жителя Кургана, который решил напечатать на продажу несколько тысяч книг о Гарри Поттере. Своими он нанёс правообладателю ущерб на 22 млн рублей.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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