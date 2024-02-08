«К чёрту любовь». Лободу обвинили в афере с правами на хит

Рытвина рассказала, что договор с поделанной подписью Олега Влади певица Лобода представила лейблу Sony Music. На основании этого документа, предположила юрист, написанные Влади песни транслировались на территории Украины.

Композитор уже обратился в полицию и предоставил силовикам результаты почерковедческой экспертизы.

«Пускай полиция усматривает там какой-то состав преступления, потому что извлекался доход из этого договора», — сказала Рытвина каналу «360».

Ранее за нарушение авторских прав сурово наказали 45-летнего жителя Кургана, который решил напечатать на продажу несколько тысяч книг о Гарри Поттере. Своими он нанёс правообладателю ущерб на 22 млн рублей.