К ночи потеплеет. Какая погода ждёт москвичей в последний день каникул

Днём 8 января в Москве ожидается переменная облачность. Давление на уровне 756 мм ртутного столба. В ночь на 9 января будет теплее, чем днём — до –17 градусов.

В Подмосковье чуть холоднее, чем в столице: до –20 градусов днём и до –23 градусов ночью. Ветер будет западный 3–8 м/с. На дорогах ожидается гололедица.

Похоже, что сильные морозы уйдут из столицы аккурат к началу рабочей недели. По предварительному прогнозу на 9 января, в городе будет всего до –8 градусов.

Некоторые не выносят даже небольших понижений температуры, поэтому пользуются обогревателем всю зиму, а кто-то делает это вынужденно (например, если из-за аварии в доме отключили отопление). Здесь можно почитать, какие обогреватели вообще бывают и какие из них самые опасные.