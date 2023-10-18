К Земле летит рогатая комета. Она ещё и огромная
Увлекающимся астрономией знакома комета Понса — Брукса — в 1812-м её открыл французский астроном Жан-Луи Понс. Тогда он назвал её маленькой, плохо различимой туманностью без хвоста. Двойное название из-за того, что после того, как комета скрылась, обнаружил потеряшку Уильям Брукс. Но те времена давно минули, и сейчас это небесное тело сильно изменилось — оно размером с маленький город, а ещё и рожки приобрело.
Комета Понса — Брукса, по мнению астрономов, максимально сблизится с Землёй 21 апреля 2024 года. В этот день её смогут заметить все. Небесное тело покажется и снова скроется во внешней Солнечной системе — аж до 2095 года.
Откуда у кометы рожки? Что-то схожее по структуре на рога — тоже не выдумка, это зафиксировали астрономы. А мы сравнили её с городом, так как диаметр ядра около 30 километров. Кстати, в нём содержатся лёд, пыль и газ.
При этом астрономы считают, что форма ядра кометы Понса — Брукса неправильная, отсюда и её необычная форма.
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