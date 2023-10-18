К Земле летит рогатая комета. Она ещё и огромная

Комета Понса — Брукса, по мнению астрономов, максимально сблизится с Землёй 21 апреля 2024 года. В этот день её смогут заметить все. Небесное тело покажется и снова скроется во внешней Солнечной системе — аж до 2095 года.

Откуда у кометы рожки? Что-то схожее по структуре на рога — тоже не выдумка, это зафиксировали астрономы. А мы сравнили её с городом, так как диаметр ядра около 30 километров. Кстати, в нём содержатся лёд, пыль и газ.

При этом астрономы считают, что форма ядра кометы Понса — Брукса неправильная, отсюда и её необычная форма.

Кометы — это интересно, но куда чаще россияне говорят о магнитных бурях. Действительно ли они влияют на здоровье или это всё байки? Читайте здесь.