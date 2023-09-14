К Земле прилетела комета Нисимура с зелёным хвостом. Где её смотреть

Больше всего повезло жителям Сибири и Урала. Лучше всего комету Нисимура будет видно в Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Томске, Кемерове, Челябинске и Новокузнецке. Идеальное время для наблюдений — в районе 20:00–21:00, рассказали «Секрету фирмы» метеорологи «Яндекс Погоды».

В Москве и Санкт-Петербурге небесный объект тоже можно будет разглядеть, хотя погода будет облачной с прояснениями. Шанс будет и у жителей Уфы и Набережных Челнов.

Лучше всего наблюдать за кометой за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода. Тогда можно будет увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение, рассказал руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин. Зелёный хвост у кометы формируется, когда она, приближаясь к Солнцу, начинает таять.

Не представится шанса увидеть комету Нисимура жителям Владивостока. Там будет пасмурно, так что небесного объекта видно не будет. А в Самаре и вовсе пройдут ливневые дожди, из-за которых небо тоже будет плохо просматриваться.

После того как Нисимура пройдёт ближайшую для себя точку к Солнцу, так называемый перигелий, она пройдёт мимо Земли на расстоянии 125 млн км. В следующий раз с нашей планеты её можно будет увидеть только через 437 лет.