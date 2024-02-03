К Земле прилетят две кометы в 2024 году. Астроном объяснил, когда их можно будет увидеть

Как рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, первую комету Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) можно будет наблюдать пару месяцев в тёмное время суток.

В марте её будет видно только в бинокль и за городом, но в апреле она станет ярче — ищите её в созвездиях Овен и Телец. Во время солнечного затмения 8 апреля она покажется в полной фазе.

Вторую комету — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — можно будет видеть на протяжении целого месяца — с 20 сентября по 20 октября. Наиболее яркой она будет 12 октября, когда максимально приблизится к Земле.

Пропускать появление комет на небосводе астрономы не советуют, потому что шанс увидеть конкретную комету обычно выпадает раз в жизни. Например, в декабре 2023 года популярная комета Галлея развернулась к Земле, где её очень ждут и будут ждать ещё долго — до планеты она дойдёт только в 2061 году.