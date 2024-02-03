Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 16:00
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К Земле прилетят две кометы в 2024 году. Астроном объяснил, когда их можно будет увидеть

Любителей понаблюдать за затмениями, метеоритными потоками, кометами и другими небесными явлениями в 2024 году ждёт приятный сюрприз — сразу две можно будет увидеть невооружённым взглядом. Одна появится в апреле, а другая — в октябре. Да, нескоро, но есть время как следует подготовиться. Об этом рассказала астроном Кошман.
К Земле прилетят две кометы в 2024 году. Астроном объяснил, когда их можно будет увидеть
© Justin Wolff / Unsplash

Как рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, первую комету Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) можно будет наблюдать пару месяцев в тёмное время суток.

В марте её будет видно только в бинокль и за городом, но в апреле она станет ярче — ищите её в созвездиях Овен и Телец. Во время солнечного затмения 8 апреля она покажется в полной фазе.

Вторую комету — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — можно будет видеть на протяжении целого месяца — с 20 сентября по 20 октября. Наиболее яркой она будет 12 октября, когда максимально приблизится к Земле.

Пропускать появление комет на небосводе астрономы не советуют, потому что шанс увидеть конкретную комету обычно выпадает раз в жизни. Например, в декабре 2023 года популярная комета Галлея развернулась к Земле, где её очень ждут и будут ждать ещё долго — до планеты она дойдёт только в 2061 году.

Автор:Ника Белова
Редакция
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