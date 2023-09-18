Как быстро перестать икать? Есть 5 способов

Виды икоты:

эпизодическая, или кратковременная — это обычная икота, занимает 5–10 минут, происходит из-за испуга, переедания или резкой смены температуры.

— это обычная икота, занимает 5–10 минут, происходит из-за испуга, переедания или резкой смены температуры. персистирующая может сохраняться до 2 дней, бывает на фоне стресса, из-за алкогольного или наркотического опьянения, как побочка лекарств, из-за инфекций после операции. Она же сопровождает заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит, язва, грыжа пищевода и т. д.

может сохраняться до 2 дней, бывает на фоне стресса, из-за алкогольного или наркотического опьянения, как побочка лекарств, из-за инфекций после операции. Она же сопровождает заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит, язва, грыжа пищевода и т. д. некупируемая может быть на протяжении 2 месяцев, появляется из-за тяжёлых состояний организма или заболеваний: нарушение мозгового кровообращения, опухоль головного мозга, увеличение печени, желудка, операция на грудной клетке и т. д.

Если при икании появляются резкие боли в животе или груди, отрыжка, рвота, газообразование в кишечнике, диарея, нехватка дыхания, одышки, головокружение или происходит нарушение зрения, нужно обязательно обратиться к врачу.

5 способов быстро убрать икоту

Дыхание. Сделайте глубокий и медленный выдох — это может помочь расслабить диафрагму и прекратить икоту. Выдыхайте медленно в течение двух минут. Либо можно задержать дыхание. Вода. Пейте воду небольшими глотками медленно и равномерно — это может помочь устранить раздражение, из-за которого появляется икота. Работа с мышцами. Попробуйте сжать мышцы диафрагмы: надавите под рёбрами и задержите дыхание на несколько секунд, затем медленно расслабьтесь. Поза эмбриона. Сядьте на ровную поверхность и обхватите колени, плотно прижав их к груди. Не мняйте положение в течение 2–3 минут. Еда. Рассасывайте кусочек льда, лимона или леденец — это поможет отвлечь возбуждённые нервы и восстановить привычный ритм диафрагмы.

Икота бывает спутницей инсульта, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. Если она не прекратилась в течение нескольких часов, нужно обратиться к специалисту и сделать компьютерную томографию головного мозга.