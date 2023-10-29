Как читать лёжа без вреда для зрения? Врач назвал безопасную позу

Как рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко, чтение перед сном может плохо сказаться на глазах, особенно если вы лежите на животе или на боку. Дело в том, что это неудобно для глаз и неправильно физиологически. Ещё одна не лучшая поза — читать, укрывшись под одеялом. В этом случае глаза испытывают сильную нагрузку из-за большого количества синего цвета. В долгосрочной перспективе это может привести к падению зрения.

Лучше всего читать, лёжа на спине. При этом важно, чтобы голова была достаточно высоко приподнята — для этого можно подложить подушки. Свет должен падать сверху. Книгу или планшет стоит держать на расстоянии примерно 40 см от глаз, а не перед носом.

О том, как не испортить зрение при высокой нагрузке в школе, можно узнать тут.