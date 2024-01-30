Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 00:10
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Как грамотно хвалить себя на работе. Чек-лист от карьерного консультанта

Нередко специалисты стесняются говорить о своих рабочих заслугах, боятся выглядеть хвастунами и нарваться на зависть или откровенную критику. На деле же такая самопрезентация крайне важна: она помогает достигать новых высот и работать с субъективным восприятием окружающих. Но как хвалить себя правильно? Об этом рассказала Айгюн Курбанова, основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов.
Как грамотно хвалить себя на работе. Чек-лист от карьерного консультанта
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Во время регулярных встреч с руководством не отсиживайтесь, а старайтесь рассказывать о том, чего уже удалось достичь. Если проект пока не завершён, поделитесь трудностями и вариантами их решения на пути к цели.

На общих собраниях компании всегда берите слово и делитесь успехами вашего департамента за последний отчётный период.

Если в компании нет подобной практики, то инициируйте проведение квартальных или ежегодных мероприятий, на которых лидеры (вы в том числе) рассказывают о своих достижениях.

Обязательно выступайте на внутренних мероприятиях, которые организует HR- или департамент развития.

Попробуйте от своего имени инициировать статью или заметку в корпоративном издании или рассылке о собственных успехах или достижениях вашего департамента. Так вы будете у всех на виду.

Используйте корпоративные чаты: если вас похвалил клиент или контрагент, не забудьте сделать скриншот и поделиться им с коллегами.

Не ограничивайтесь одним каналом коммуникации: используйте рабочие чаты, живые встречи с командой на разных уровнях, корпоративные и личные социальные сети, внутренние площадки (мероприятия, рассылки, корпоративные издания), профильные СМИ и внешние мероприятия.

Следите, чтобы то, что вы говорите о себе, было правдой, не вредило компании и вашему руководителю и главное — демонстрировало вас как эксперта и профессионала с наилучшей стороны.

Автор:Анастасия Глебова
Редакция
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