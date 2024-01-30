Как грамотно хвалить себя на работе. Чек-лист от карьерного консультанта

Во время регулярных встреч с руководством не отсиживайтесь, а старайтесь рассказывать о том, чего уже удалось достичь. Если проект пока не завершён, поделитесь трудностями и вариантами их решения на пути к цели.

На общих собраниях компании всегда берите слово и делитесь успехами вашего департамента за последний отчётный период.

Если в компании нет подобной практики, то инициируйте проведение квартальных или ежегодных мероприятий, на которых лидеры (вы в том числе) рассказывают о своих достижениях.

Обязательно выступайте на внутренних мероприятиях, которые организует HR- или департамент развития.

Попробуйте от своего имени инициировать статью или заметку в корпоративном издании или рассылке о собственных успехах или достижениях вашего департамента. Так вы будете у всех на виду.

Используйте корпоративные чаты: если вас похвалил клиент или контрагент, не забудьте сделать скриншот и поделиться им с коллегами.

Не ограничивайтесь одним каналом коммуникации: используйте рабочие чаты, живые встречи с командой на разных уровнях, корпоративные и личные социальные сети, внутренние площадки (мероприятия, рассылки, корпоративные издания), профильные СМИ и внешние мероприятия.

Следите, чтобы то, что вы говорите о себе, было правдой, не вредило компании и вашему руководителю и главное — демонстрировало вас как эксперта и профессионала с наилучшей стороны.