Россиянам рассказали, как найти хорошего психолога и что у него спросить

Что важно знать про психолога

При выборе хорошего психолога нужно брать инициативу в свои руки и иметь знания и навыки, которые снизят риск ошибки. Нужно сделать две вещи:

проверить профессиональную компетентность специалиста, уровень его образования и навыки;

проверить адекватность человека.

Даже при наличии первого условия психолог может быть выгоревшим, не рассчитать свои силы или просто иметь характерологические особенности, которые вам не подходят.

Какие вопросы задавать психологу

Обязанности психологов перечислены на официальном сайте Российского психологического общества (РПО). Там есть вкладка «Этический кодекс», где перечислены обязанности психологов. Он поможет понять, какие вопросы вы можете задавать специалисту, что он должен делать и на что вы имеете право.

Вопросы, которые непременно стоит задать:

Какое у специалиста образование? Не нужно бояться вчерашних студентов профильных вузов. Это может быть отличник, который, например, имел практику уже во время учёбы и превосходно владеет каким-то определённым методом. Спросите, каким методом он владеет, в какой технике работает.

Не нужно бояться вчерашних студентов профильных вузов. Это может быть отличник, который, например, имел практику уже во время учёбы и превосходно владеет каким-то определённым методом. Спросите, каким методом он владеет, в какой технике работает. С какими темами он работает? Для специалиста очень важно понимать свои ограничения, поэтому не помешает задать вопрос: «С чем вы не работаете? Какие запросы вы не берёте?» Будьте критичны, если специалист говорит только о своих успехах и утверждает, что работает со всем, конечно, это не соответствует реальности, поскольку просто невозможно.

Для специалиста очень важно понимать свои ограничения, поэтому не помешает задать вопрос: «С чем вы не работаете? Какие запросы вы не берёте?» Будьте критичны, если специалист говорит только о своих успехах и утверждает, что работает со всем, конечно, это не соответствует реальности, поскольку просто невозможно. Проходил ли сам специалист психотерапию и в каком подходе получал практическое образование? Существуют разные подходы: гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоаналитическая психотерапия и т. д. Специалист по психическому здоровью должен владеть методами диагностики, поэтому задавайте вопросы, что находится в его диагностическом арсенале.

Существуют разные подходы: гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоаналитическая психотерапия и т. д. Специалист по психическому здоровью должен владеть методами диагностики, поэтому задавайте вопросы, что находится в его диагностическом арсенале. Работает ли специалист под супервизией , т. е. есть ли у него наставник, который помогает ему в его работе, является ли он членом какого-либо профессионального сообщества.

Что ещё важно учитывать:

как специалист реагирует на ваши вопросы : вы имеете полное право задать вопрос об образовании, об опыте, и, даже если вы задали какой-то не очень правильный вопрос, специалист по психическому здоровью должен обладать достаточным навыком саморегуляции и выдержки, чтобы адекватно вам на него ответить;

: вы имеете полное право задать вопрос об образовании, об опыте, и, даже если вы задали какой-то не очень правильный вопрос, специалист по психическому здоровью должен обладать достаточным навыком саморегуляции и выдержки, чтобы адекватно вам на него ответить; насколько адекватные обещания и цели ставит специалист. Если они чрезмерно радужные и за несколько сеансов вам обещают решение какой-то многолетней, сложной проблемы, то это повод серьёзно задуматься.

На что обратить внимание при выборе психолога

Очень важны общие вещи: насколько вам комфортно с этим человеком, насколько он близок вам по системе ценностей. Если вы видите, что человек активно привносит в сессии свои убеждения по поводу политической ситуации, социальных явлений или по любым другим темам, то это нарушение базового принципа нейтральности, обязательной для психологической работы. Это не значит, что нельзя выражать своё мнение, но, тем не менее, если чувствуется давление, обратите на это внимание.

Самое основное — это сеттинг. Порядок и правила работы нужно обязательно обсудить до её начала. Очень важно, чтобы у специалиста было постоянное место, в котором он принимает, — его кабинет. Если вы работаете онлайн, убедитесь, что соблюдается принцип конфиденциальности и в помещении нет других людей. Должны быть чёткие договорённости по стоимости без внезапных корректировок каждые 2 месяца.

Также обращайте внимание на длительность сессии. Существует понятие психогигиены, в соответствии с которым не рекомендуется проводить очень интенсивные, многочасовые встречи. Если вы замечаете, что рамки не соблюдаются, специалист всегда готов провести с вами сессию в любое удобное вам время и вообще нормально относится к тому, чтобы вступить с вами в какие-то близкие дружеские отношения, то это грубое нарушение этики.