Жизнь
09:00, 05 ноября 2023
1 мин.

Как испортить любое извинение? Потребуются всего 3 маленьких слова

В жизни каждого наступает такой момент, когда приходится просить прощение. И не у всех получается это сделать нормально и искренне, иногда приходится из себя давить слова, и выходит так плохо, что ещё потом и за это в итоге придётся извиняться. Психолог Кристина Хаммонд объяснила, что ни в коем случае нельзя говорить обиженному человеку.

Как испортить любое извинение? Потребуются всего 3 маленьких слова
© Drazen Zigic / Freepik

У извинения обычно бывают разные цели: уладить конфликт, замять его, перекинуть вину на другого и прочее. И этого достичь можно по-разному, но если хочется на самом деле восстановить отношения, которые просели из-за ссоры, то нужно очень тщательно подбирать слова. И всего парочка необдуманных фраз может раздуть скандал сильнее.

«Прости меня, но...»

Ничего хорошего после «но» быть не может, потому что оно буквально идёт в пику извинениям. Здесь есть вариации:

  • «Прости меня, но не за...» — извинение опять получается неполным, потому что какую-то часть переживаний и обид человечка вы просто отметаете.
  • «Прости меня, но ты сам(а)...» — это вообще перекладывает вину на другого, мол, вас спровоцировали.
  • «Прости меня, но я не согласен/согласна» — а это вообще не извинение, а способ сгладить нападение, которое последует дальше.

«Прости, если задел(а)»

С правильной интонацией фраза действительно станет хорошим извинением, но чаще всего её используют как упрёк, мол, кто виноват, что ты такой чувствительный или такая чувствительная.

Ещё больше советов о том, как стоит просить прощения, — в этом материале. Главное — помнить, что никто не обязан вас прощать, особенно сразу же. Может потребоваться время, причём немалое.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.