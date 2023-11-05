Как испортить любое извинение? Потребуются всего 3 маленьких слова

У извинения обычно бывают разные цели: уладить конфликт, замять его, перекинуть вину на другого и прочее. И этого достичь можно по-разному, но если хочется на самом деле восстановить отношения, которые просели из-за ссоры, то нужно очень тщательно подбирать слова. И всего парочка необдуманных фраз может раздуть скандал сильнее.

«Прости меня, но...»

Ничего хорошего после «но» быть не может, потому что оно буквально идёт в пику извинениям. Здесь есть вариации:

«Прости меня, но не за...» — извинение опять получается неполным, потому что какую-то часть переживаний и обид человечка вы просто отметаете.

«Прости меня, но ты сам(а)...» — это вообще перекладывает вину на другого, мол, вас спровоцировали.

«Прости меня, но я не согласен/согласна» — а это вообще не извинение, а способ сгладить нападение, которое последует дальше.

«Прости, если задел(а)»

С правильной интонацией фраза действительно станет хорошим извинением, но чаще всего её используют как упрёк, мол, кто виноват, что ты такой чувствительный или такая чувствительная.

Ещё больше советов о том, как стоит просить прощения, — в этом материале. Главное — помнить, что никто не обязан вас прощать, особенно сразу же. Может потребоваться время, причём немалое.