Жизнь
01:00, 03 ноября 2023
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Как отстоять свои границы в браке с жадиной? Советы психолога

Семейные отношения только поначалу могут напоминать сказку, в которой нет проблем, ссор и недопониманий. Но рано или поздно люди открывают в своих партнёрах новые стороны, которые могут их не обрадовать. Частая история — жадный муж, который ждёт от жены отчёта за каждый рубль и собирает чеки. О том, как с таким жить, рассказала психолог Наталья Наумова.

Как отстоять свои границы в браке с жадиной? Советы психолога
© frank mckenna / Unsplash

По словам специалиста, в психологии такое поведение называют экономическим насилием. Контроль расходов — это, конечно, хорошо, но постоянные требования отчётов с чеками могут просто-напросто уничтожить отношения.

Эксперт посоветовала для начала понять, в чём именно проблема. Например, некоторые мужчины страдают, когда делятся деньгами. Они думают, что их ценят только за их деньги и поэтому с помощью своей требовательности пытаются показать значимость в семье.

Естественно, проще всего расстаться с таким человеком, но лучше попытаться решить проблему. Поможет семейная терапия, но на неё решится не каждая пара. Тогда, говорит Наумова, нужно разговаривать с партнёром и объяснять, что именно вы чувствуете в эти моменты. Но однозначно — такое отношение терпеть нельзя. Если партнёр не готов меняться, то лучше закончить отношения.

Психолог уточнила, что каждому важно осознавать собственную ценность в отношениях и прежде всего ценить себя. Тогда и отношения сложатся по-другому.

О том, как восстановить отношения после измены, можно узнать тут.

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