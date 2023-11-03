Как отстоять свои границы в браке с жадиной? Советы психолога

По словам специалиста, в психологии такое поведение называют экономическим насилием. Контроль расходов — это, конечно, хорошо, но постоянные требования отчётов с чеками могут просто-напросто уничтожить отношения.

Эксперт посоветовала для начала понять, в чём именно проблема. Например, некоторые мужчины страдают, когда делятся деньгами. Они думают, что их ценят только за их деньги и поэтому с помощью своей требовательности пытаются показать значимость в семье.

Естественно, проще всего расстаться с таким человеком, но лучше попытаться решить проблему. Поможет семейная терапия, но на неё решится не каждая пара. Тогда, говорит Наумова, нужно разговаривать с партнёром и объяснять, что именно вы чувствуете в эти моменты. Но однозначно — такое отношение терпеть нельзя. Если партнёр не готов меняться, то лучше закончить отношения.

Психолог уточнила, что каждому важно осознавать собственную ценность в отношениях и прежде всего ценить себя. Тогда и отношения сложатся по-другому.

О том, как восстановить отношения после измены, можно узнать тут.