Как избавиться от зубной боли самому? Три способа от врача

По словам эксперта, прежде всего, можно выпить обезболивающий препарат. Например, подойдёт нестероидное противовоспалительное средство. Также она посоветовала держать в аптечке стоматологический гель на основе таких компонентов, как лидокаин, холина салицилат или полидоканол.

Боль также должна утихнуть после полоскания. Она порекомендовала полоскать рот в течение пяти минут тёплым раствором с солью. Одна чайная ложка идёт на стакан воды.

И ещё один вариант — сделать холодный компресс. Такой вариант подойдёт тем, у кого нет повышенной чувствительности зубной эмали. Чтобы снять боль и отёк, можно на две-три минуты приложить к щеке компресс из полотенца, смоченного холодной водой, или кусочка льда, завёрнутого в ткань.

Но это лишь временное решение, к врачу идти всё равно придётся. И да, лучше не экспериментировать с временными пломбами из интернета.