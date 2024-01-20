Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 12:40
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Как избавиться от зубной боли самому? Три способа от врача

Надо признать — многие ходят к стоматологам, только когда зуб уже разболелся и терпеть боль не получается. Но бывает, что неприятности с зубами застают в самый неподходящий момент — когда попасть к врачу нет никакой возможности. Тогда справляться с болью придётся самостоятельно. Стоматолог и основательница клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала три проверенных способа, которые помогут унять неприятные ощущения.
Как избавиться от зубной боли самому? Три способа от врача
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По словам эксперта, прежде всего, можно выпить обезболивающий препарат. Например, подойдёт нестероидное противовоспалительное средство. Также она посоветовала держать в аптечке стоматологический гель на основе таких компонентов, как лидокаин, холина салицилат или полидоканол.

Боль также должна утихнуть после полоскания. Она порекомендовала полоскать рот в течение пяти минут тёплым раствором с солью. Одна чайная ложка идёт на стакан воды.

И ещё один вариант — сделать холодный компресс. Такой вариант подойдёт тем, у кого нет повышенной чувствительности зубной эмали. Чтобы снять боль и отёк, можно на две-три минуты приложить к щеке компресс из полотенца, смоченного холодной водой, или кусочка льда, завёрнутого в ткань.

Но это лишь временное решение, к врачу идти всё равно придётся. И да, лучше не экспериментировать с временными пломбами из интернета.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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