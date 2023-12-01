Как ходить в гололёд и не упасть? Инструкция от ортопеда
Зима прекрасна своими белоснежными сугробами и порхающими снежинками. Правда, обратная сторона этой красоты — гололёд, на котором можно легко упасть и травмироваться. Правда, о безопасности получается думать не всегда — обычно о ней вспоминают уже после того, как пару раз упадут. О том, как уберечь себя в гололёд, News.ru рассказал врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.
По его словам, нужно не торопиться и передвигаться осторожно. Идеально — не отвлекаться на телефон. Особенно эти правила важно соблюдать там, где темно и сильно скользко. Лучше перемещаться чуть расставив руки и согнув коленки. Это поможет сохранить баланс.
И ещё — нужна правильная обувь, у которой не будет скользить подошва. Кроссовки для зимы не годятся. А вот о том, в какой обуви лучше встречать Новый год, рассказали тут.