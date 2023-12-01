Как ходить в гололёд и не упасть? Инструкция от ортопеда

По его словам, нужно не торопиться и передвигаться осторожно. Идеально — не отвлекаться на телефон. Особенно эти правила важно соблюдать там, где темно и сильно скользко. Лучше перемещаться чуть расставив руки и согнув коленки. Это поможет сохранить баланс.

И ещё — нужна правильная обувь, у которой не будет скользить подошва. Кроссовки для зимы не годятся. А вот о том, в какой обуви лучше встречать Новый год, рассказали тут.