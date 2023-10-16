Как кофе влияет на секс? Вот что рассказал врач

По словам доктора, кофеин в низких дозах оказывает сосудосуживающее действие, то есть замедляет кровоток по всему телу. А вот в более высоких он, наоборот, расширяет сосуды.

Соответственно, после чашечки тройного эспрессо приток крови улучшится ко всем органам, в том числе и тем, которые непосредственно задействованы в сексе. А как известно, возбуждение и оргазмы во многом зависят от количества крови, притекающей в нужное место, сказал хирург.

Правда, на эту тему есть всего лишь одно исследование, оговорился Раджан. В 2005 году учёные ставили опыт на… самках крыс. После дозы кофеина они демонстрировали повышенную сексуальную мотивацию, сообщила газета Daily Mail. То есть достоверных научных данных, может ли кофе улучшить или навредить сексу, нет, признал эксперт.

Впрочем, по его словам, такой эксперимент довольно безобидный, поэтому, если вам хочется проверить, дерзайте.

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