Как надолго сохранить мандарины? Натрите их маслом, без шуток

Хорошие и вкусные мандарины нужно искать в проверенных магазинах, а не стихийных точках у дороги и остановок. Как должны выглядеть фрукты:

красивыми;

ароматными;

упругими;

с ровной кожицей;

с равномерным цветом;

должны легко чиститься;

не должно быть гнили и пятнышек;

чем светлее мандарин, тем он будет кислее;

зелёные листики не признак свежести.

Как хранить мандарины?

Натереть кожицу растительным маслом.

Если есть зелёные листики — оставьте, с ними храниться будет дольше.

Положить фрукты в отсек холодильника для овощей и фруктов.

Не хранить в пакете, нужно переместить мандарины в сетку.

В холодильнике должна быть температура +6 градусов.

Следите за влажностью — фрукты не должны высохнуть.

Перед тем как есть мандарины, их нужно обязательно помыть. Да, хоть потом и всё равно приходится их чистить. Но важно соблюдать норму мандаринов в день, а если уже нагрешили, что вот здесь можно посмотреть, как проявляется аллергия на мандарины.