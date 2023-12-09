Жизнь
22:00, 09 декабря 2023
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Как надолго сохранить мандарины? Натрите их маслом, без шуток

В декабре многие россияне торжественно открывают мандаринный сезон, потому что какой Новый год без мандаринок? А до праздника нужно перепробовать все, чтобы выбрать самые вкусные и не свалиться с аллергией и передозировкой витамина С. Как правильно выбрать цитрусы и как их сохранить до самого торжества — рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Как надолго сохранить мандарины? Натрите их маслом, без шуток
© Michele Blackwell / Unsplash

Хорошие и вкусные мандарины нужно искать в проверенных магазинах, а не стихийных точках у дороги и остановок. Как должны выглядеть фрукты:

  • красивыми;
  • ароматными;
  • упругими;
  • с ровной кожицей;
  • с равномерным цветом;
  • должны легко чиститься;
  • не должно быть гнили и пятнышек;
  • чем светлее мандарин, тем он будет кислее;
  • зелёные листики не признак свежести.

Как хранить мандарины?

  • Натереть кожицу растительным маслом.
  • Если есть зелёные листики — оставьте, с ними храниться будет дольше.
  • Положить фрукты в отсек холодильника для овощей и фруктов.
  • Не хранить в пакете, нужно переместить мандарины в сетку.
  • В холодильнике должна быть температура +6 градусов.
  • Следите за влажностью — фрукты не должны высохнуть.

Перед тем как есть мандарины, их нужно обязательно помыть. Да, хоть потом и всё равно приходится их чистить. Но важно соблюдать норму мандаринов в день, а если уже нагрешили, что вот здесь можно посмотреть, как проявляется аллергия на мандарины.

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