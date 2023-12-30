Жизнь
13:20, 30 декабря 2023
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Как накрыть новогодний стол и не разориться? Составляйте списки

До Нового года осталось совсем ничего, а значит, российские хозяюшки уже вовсю думают о том, что поставить на праздничный стол. Хочется, чтобы он был богатым, при этом не вытянул из кошелька половину зарплаты. Сэкономить вполне реально — советами с «Лентой.ру» поделилась юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк.

Как накрыть новогодний стол и не разориться? Составляйте списки
© Freepik/timolina

Как не переплатить за новогодний стол

Первое правило: заранее составьте список гостей, продуктов меню.

Второе: закупите продукты, которые не портятся, пораньше. Например, консервы, рыбу, мясо, соки. Отлично, если вы именно так и сделали.

Третье: не наготавливайте так, что стол будет ломиться от угощений. Вы уже знаете, что часть них всё равно не съедят.

Четвёртое: вспомните, сколько еды осталось после застолья в прошлый Новый год.

Пятое: что-то можно попросить принести с собой гостей.

Шестое: достаньте свои запасы и соленья.

Седьмое: старайтесь больше сделать самостоятельно, а не покупать готовое. Это и качественнее, и дешевле.

Восьмое: докупите продукты через интернет.

Девятое: используйте один ингредиент в нескольких блюдах — например, запекли мясо, а часть него добавили в салат.

Есть и другие советы экономии. Например, купить овощи, фрукты и зелень на рынке и помнить, что всё вредное стоит дороже полезного.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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