Как накрыть новогодний стол и не разориться? Составляйте списки

Как не переплатить за новогодний стол

Первое правило: заранее составьте список гостей, продуктов меню.

Второе: закупите продукты, которые не портятся, пораньше. Например, консервы, рыбу, мясо, соки. Отлично, если вы именно так и сделали.

Третье: не наготавливайте так, что стол будет ломиться от угощений. Вы уже знаете, что часть них всё равно не съедят.

Четвёртое: вспомните, сколько еды осталось после застолья в прошлый Новый год.

Пятое: что-то можно попросить принести с собой гостей.

Шестое: достаньте свои запасы и соленья.

Седьмое: старайтесь больше сделать самостоятельно, а не покупать готовое. Это и качественнее, и дешевле.

Восьмое: докупите продукты через интернет.

Девятое: используйте один ингредиент в нескольких блюдах — например, запекли мясо, а часть него добавили в салат.

Есть и другие советы экономии. Например, купить овощи, фрукты и зелень на рынке и помнить, что всё вредное стоит дороже полезного.