Как накрыть новогодний стол и не разориться? Составляйте списки
До Нового года осталось совсем ничего, а значит, российские хозяюшки уже вовсю думают о том, что поставить на праздничный стол. Хочется, чтобы он был богатым, при этом не вытянул из кошелька половину зарплаты. Сэкономить вполне реально — советами с «Лентой.ру» поделилась юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк.
Как не переплатить за новогодний стол
Первое правило: заранее составьте список гостей, продуктов меню.
Второе: закупите продукты, которые не портятся, пораньше. Например, консервы, рыбу, мясо, соки. Отлично, если вы именно так и сделали.
Третье: не наготавливайте так, что стол будет ломиться от угощений. Вы уже знаете, что часть них всё равно не съедят.
Четвёртое: вспомните, сколько еды осталось после застолья в прошлый Новый год.
Пятое: что-то можно попросить принести с собой гостей.
Шестое: достаньте свои запасы и соленья.
Седьмое: старайтесь больше сделать самостоятельно, а не покупать готовое. Это и качественнее, и дешевле.
Восьмое: докупите продукты через интернет.
Девятое: используйте один ингредиент в нескольких блюдах — например, запекли мясо, а часть него добавили в салат.
Есть и другие советы экономии. Например, купить овощи, фрукты и зелень на рынке и помнить, что всё вредное стоит дороже полезного.