Как нарядить ёлку, чтобы все обалдели? Модные советы декоратора

Вариантов украсить ёлку обычно миллион, но не каждый способ будет оригинальным или модным. Чтобы от ёлочки пахло хвоей, а не нафталином, специалистка предложила несколько вариантов украшений, которые уже несколько лет в тренде или только набирают популярность.