21:20, 14 ноября 2023
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Как нарядить ёлку, чтобы все обалдели? Модные советы декоратора
Вариантов украсить ёлку обычно миллион, но не каждый способ будет оригинальным или модным. Чтобы от ёлочки пахло хвоей, а не нафталином, специалистка предложила несколько вариантов украшений, которые уже несколько лет в тренде или только набирают популярность.
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По словам декоратора Дарьи Васильевой, есть несколько вариантов, как можно актуально и современно украсить новогоднюю ёлку:
- монохромом, который в моде уже несколько лет, его можно разбавить разноцветной мишурой или ярким наконечником;
- бохо, хорошо подойдут шары с позолотой;
- советскими игрушками, причём можно взять свои детские, найти на барахолке или купить новые, псевдовинтаж, особенно популярны белочки, космические игрушки, Щелкунчик и прочие;
- натуральными шишками;
- дискошаром или новогодним венком, но можно их и просто повесить в комнате;
- пряниками и конфетами;
- игрушками и мишурой в цветах символа года — Дракона (зелёный и коричневый);
- цветами;
- на вершину можно посадить ангела, если звёзды надоели и ёлка выдержана в спокойных тонах.