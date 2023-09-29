Как не дать конфликтам разрушить брак: 7 секретов грамотной ссоры

Как правильно ссориться. 7 основных правил

Пётр Галигабаров убеждён: прожить вместе совсем без ссор нереально. Иногда ругаться приходиться даже с самыми близкими людьми. Но это не значит, что конфликт обязательно должен быть деструктивным для отношений.

Грамотное поведение во время ссоры поможет не только не испортить отношения, но даже укрепить их. Вот каких правил психолог посоветовал придерживаться во время конфликта в браке:

Когда конфликт только начинается, постарайтесь осознать, что конкретно вы чувствуете, какие именно эмоции испытываете. Муж устроил бардак в квартире — признайтесь себе, что вы злитесь.

Начиная спор, вы должны чётко для себя осознавать, какую позицию вы занимаете и зачем вам её отстаивать. Вдруг окажется, что повод пустячный и вашего времени он даже не стоит.

Описывайте свои эмоции, не переходя на личности. Говорите не «Ты устроил бардак в доме и испортил мне всё настроение», а «Я сейчас очень злюсь из-за бардака, который ты устроил». Но прежде, чем что-то сказать, постарайтесь просто успокоиться — умойтесь прохладной водой, подышите, прогуляйтесь на свежем воздухе.

Проговорите партнёру, что вы цените отношения с ним и именно поэтому решить возникшую проблему очень важно.

Чётко донесите до партнёра, что вы от него хотите и какой выход из ситуации видите. По словам Галигабарова, в примере с бардаком обращение жены к супругу может звучать так:

«Я сейчас очень злюсь из-за бардака, который ты устроил. Я очень дорожу нашими отношениями. Хотела бы провести больше времени с тобой, отдохнуть, поэтому прошу убрать беспорядок».

Повторите то, о чём договорились, чтобы не было недопонимания.

Будьте готовы обсуждать иные (не только свои) варианты решения конфликта без унижений партнёра, без абьюза.

Чего нужно избегать во время конфликта

Почему говорят, что ссоры портят отношения? Потому что во время самого конфликта партнёры могут активно манипулировать, иногда даже унижать, обесценивать друг друга. Особенно легко это делать тому партнёру, который чувствует свою власть над оппонентом, отметил Галигабаров.

Психолог рассказал, чего точно нельзя делать во время ссоры.

Обесценивать предложения партнёра, его видение решения конфликта. Фраз вроде «Да ты ерунду какую-то говоришь», «Да это бред» — лучше избегать.

Игнорировать предложения другой стороны, пытаться перевести тему;

угрожать — расставанием, разводом и т. д.

Применять физическое насилие.

Имитировать угрозу физической расправы: нависать над оппонентом, деланно сжимать кулаки, рвать бумагу, швырять что-то в стену и т. п.

Использовать свою власть в отношении партнёра. Психолог рассказал, как одной его клиентке за провинность на полгода запретили гулять после учёбы. В итоге её душевное здоровье ухудшилось.

В каких отношениях ссор почти не бывает

Самая лучшая ссора — та, что не началась. Как бы грамотно мы ни старались себя вести, всё равно соблазн «победить» в конфликте любой ценой слишком велик. Но можно ли сделать так, чтобы склок в отношениях было как можно меньше? Ведь есть пары, которые десятки лет живут вместе душа в душу.

Кандидат психологических наук Софья Сулим считает, что гармоничные отношения получаются только у партнёров-единомышленников. То есть у людей с общими ценностями, воспитанием, представлениями о норме. Если мировоззрение совпадает, то прочного фундамента для скандалов просто не будет.

«Если ценности не совпадают в ключевых моментах: как жить, как относиться к деньгам, вопросы детей, их воспитания — такие несовпадения дают большие разногласия», — сказала психолог РИАМО.