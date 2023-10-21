Как не переедать осенью? Помогут хлебцы

Психолог уточнила, что осенью у людей часто возникает депрессивное расстройство из-за сокращения светового дня. Этот состояние влияет на гормональный фон и пищевые привычки — люди начинают заедать стресс.

Полина посоветовала питаться правильно и в меру. Вредные продукты нужно заменить на полезные аналоги: хлеб — на хлебцы или снеки, пирожные — на фрукты. Она также посоветовала присмотреться к сезонным фруктам и сухофруктам, замороженным ягодам и овощам и отдельно к капусте и цитрусовым. Плюс стоит пить побольше воды, рассказала специалист Life.ru.

Конечно, как и в любое другое время года обойтись без физической активности не получится. Необязательно заниматься каким-то видом спорта — прогулка тоже пойдёт на пользу. Ходите больше пешком и занимайтесь дыхательной гимнастикой, советует психолог. Для того, чтобы не отрываться на еде, нужен ещё здоровый сон и отсутствие стресса. От последнего оградиться совсем не получится, но нужно учиться управлять своими эмоциями. В этом помогут как раз прогулки, йога, медитация и дыхательные упражнения. Порой полезно также сменить круг общения, чтобы получать больше приятных эмоций, отметила специалист.

О том, как перестать заедать стресс, читайте в этом материале.