Как не переедать осенью? Помогут хлебцы
В холодное время года аппетит усиливается: лёгкого салатика и фруктов уже недостаточно. Организм требует чего-то посерьёзнее: это может быть наваристый суп, сытное второе блюдо или яблочный пирог, а может быть, всё и сразу. Такие зажоры, правда, потом по-любому скажутся на фигуре. Как не переедать осенью, рассказала доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина.
Психолог уточнила, что осенью у людей часто возникает депрессивное расстройство из-за сокращения светового дня. Этот состояние влияет на гормональный фон и пищевые привычки — люди начинают заедать стресс.
Полина посоветовала питаться правильно и в меру. Вредные продукты нужно заменить на полезные аналоги: хлеб — на хлебцы или снеки, пирожные — на фрукты. Она также посоветовала присмотреться к сезонным фруктам и сухофруктам, замороженным ягодам и овощам и отдельно к капусте и цитрусовым. Плюс стоит пить побольше воды, рассказала специалист Life.ru.
Конечно, как и в любое другое время года обойтись без физической активности не получится. Необязательно заниматься каким-то видом спорта — прогулка тоже пойдёт на пользу. Ходите больше пешком и занимайтесь дыхательной гимнастикой, советует психолог. Для того, чтобы не отрываться на еде, нужен ещё здоровый сон и отсутствие стресса. От последнего оградиться совсем не получится, но нужно учиться управлять своими эмоциями. В этом помогут как раз прогулки, йога, медитация и дыхательные упражнения. Порой полезно также сменить круг общения, чтобы получать больше приятных эмоций, отметила специалист.
О том, как перестать заедать стресс, читайте в этом материале.