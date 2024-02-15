Как не платить конский процент по ипотеке? Москвичи придумали лайфхак

Как объяснила руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, ставка по ипотеке растёт, спрос на вторичку падает, и москвичам приходится как-то выкручиваться. А всё потому, что не каждый может себе позволить взять ипотеку под 17−18% годовых и платить по 200 000 — 300 000 рублей в месяц.

Выход нашли такой — альтернативный вид сделки купли-продажи, когда покупатель параллельно покупает квартиру и продаёт свою. Спрос на такие сделки вырос за январь до 60% и до конца года им прогнозируют ещё плюс 10%.

Эксперт посоветовала проворачивать такие цепочки с риелторами, потому что они помогут договориться и всё уладить — и речь не про юридический ад. Часто участник сделки в последний момент передумывает, и приходится либо уговаривать его, либо искать ему замену. Если делать это самостоятельно, можно растянуть процесс на год, а риелтор может управиться за 1−3 месяца.

Наметилась ещё одна тенденция: москвичи намеренно берут жильё в пригороде, хотя могут позволить себе трёшку в центре. Почему так происходит — можно узнать здесь.