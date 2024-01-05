Как не пропасть зимой в лесу? Вот 9 правил

Прежде чем вообще идти в лес, оцените погоду : температуру, ветреность, влажность, вероятность осадков, посоветовал эксперт.

И обязательно найдите себе компанию — бродить по лесу в одиночку может быть опасно.

На природе может случиться всякое, так что изучите базовые навыки оказания первой помощи в разных ситуациях — от потери сознания до обморожения.

Если после всего этого вы твёрдо решили идти в лес — хорошенько утеплитесь. Надевайте только то, в чём точно не замёрзнете. Термобельё, тёплые штаны, куртка, ботинки, перчатки или варежки, шапка — всё должно быть тёплым.

Заодно прихватите набор туриста : рабочий телефон, фонарик, компас, минимальный набор продуктов питания, воду, аптечку, зажигалку или спички.

Во время прогулки не выходите на лёд и не подходите к животным. А ещё трезво оценивайте своё состояние : как только вы почувствовали, что замерзаете или заметили первые признаки обморожения, сразу же направляйтесь в сторону дома, сказал Малышенко «Лайфу».

Залог хорошей зимней прогулки — правильное термобельё. Вот как правильно его выбирать.