Как не разориться на букете на 14 февраля? Три полезных совета

По словам Продановой, можно купить букет заранее, например, 12 февраля. Правда, это стоит делать только в том случае, если вы уверены, что цветы достоят.

Плюс можно сэкономить на упаковке и оформить букет самостоятельно.

Третий способ экономии — выбрать и оплатить букет заранее, а вот датой доставки поставить 14 февраля.

Кстати, ещё один возможный подарок на 14 февраля — съедобное бельё из конфеток. Захотелось сладкого — а всё уже под рукой.