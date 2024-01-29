Жизнь
Опубликовано 29 января 2024, 09:20
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Как не разориться на букете на 14 февраля? Три полезных совета

День Святого Валентина в России официально не отмечают, но многие мужчины не против порадовать своих женщин букетом цветов. В цветочных магазинах это знают и заранее накручивают цены, чтобы заработать побольше. Экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что минимальная накрутка составляет 12−15%, но некоторые продавцы умудряются увеличивать цены и на 90%. Однако сэкономить можно даже в этих условиях.
Как не разориться на букете на 14 февраля? Три полезных совета
© Freepik

По словам Продановой, можно купить букет заранее, например, 12 февраля. Правда, это стоит делать только в том случае, если вы уверены, что цветы достоят.

Плюс можно сэкономить на упаковке и оформить букет самостоятельно.

Третий способ экономии — выбрать и оплатить букет заранее, а вот датой доставки поставить 14 февраля.

Кстати, ещё один возможный подарок на 14 февраля — съедобное бельё из конфеток. Захотелось сладкого — а всё уже под рукой.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
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