Как не разругаться с партнёром из-за денег: советы эксперта по отношениям

Первый совет Кокс — создать общий счёт. А лучше несколько — для накоплений, текущих расходов и развлечений. При этом нужно обсудить сумму, которую каждый из партнёров будет класть в эти «кубышки».

Когда общие счета заведены, можно открывать индивидуальные. За расходы с этих счетов один партнёр не обязан отчитываться перед другим. Вас не должно волновать, как вторая половинка тратит свои личные деньги, если он сделал вклад в общую копилку, отметила Кокс.

Чтобы не обсуждать финансовые дела постоянно, выделите для таких разговоров определённый день — раз в неделю или две, привело совет эксперта издание Daily Mail. Если вы хотите делить ответственность поровну, регулярно собирайтесь в одно и то же время, чтобы оплатить счета и проанализировать финансовое состояние вашей пары.

А если ссоры из-за денег не заканчиваются, задумайтесь, действительно ли дело в деньгах. По словам Кокс, иногда финансовые разногласия — это лишь верхушка айсберга, а под ними куча других проблем, куда более серьёзных — разные жизненные ценности, планы и мечты. Тогда разобраться с этим будет гораздо сложнее, заключила Кокс.

Вообще, если уж ссориться с партнёром по какому бы то ни было поводу, то стоит делать это правильно. На этот случай у психологов есть 7 советов, как ссориться так, чтобы не разрушить брак.