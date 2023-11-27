Как не стать игроманом. Россиянам объяснили, сколько допустимо играть за компьютером

По словам эксперта, компьютерные игры могут принести и пользу, и вред. Всё зависит от человека и от того, как он контролирует время. Если компьютерные игры не вытесняют другие занятия, то польза от них есть. То есть если у человека дела по работе или учёбе, а он выбирает игрульки, то правильного тут мало.

Хвингия отметила, что для того, чтобы избежать зависимости, играм на компьютере лучше посвящать не более получаса-часа в день. При когнитивных нарушениях играм нужно уделять ещё меньше времени. Например, при вегетативных нарушениях могут начаться головные боли, так что и 15 минут хватит.

О том, когда видеоигры приносят ребёнку пользу, рассказали тут.