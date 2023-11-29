22:00, 29 ноября 2023
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Как не убиться на ледовом катке? 5 советов новичкам
Одна из любимых зимних забав — катание на коньках. Тем, кто собирается выйти на лёд впервые или просто давно этого не делал, стоит помнить, что такое развлечение весьма травмоопасно. Чтобы не расшибиться самому и случайно не «уронить» кого-то ещё, важно соблюдать технику безопасности. Как вести себя на ледовом катке, рассказала тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина.
Тренер дала 5 советов тем, кто готовится встать на коньки:
- Правильная экипировка: коньки должны быть по размеру, но с запасом в 5 мм, не слишком жёсткие, но и не мягкие; одежда должна быть тёплой, хорошо бы использовать термобельё, обязательны перчатки, а головной убор нужен, если вы катаетесь на улице.
- Умение правильно падать. Перед выходом на лёд потренируйте падения: как подставлять руки и вставать.
- Верное направление и скорость: обычно на катке люди двигаются против часовой стрелки, лучше следовать этому потоку и не ехать поперёк; новичкам стоит передвигаться максимально медленно и осторожно, придерживаясь за бортик, пока не почувствуете коньки, а тем, кто немного умеет кататься, лучше всё равно сразу не выезжать на лёд на высоких скоростях.
- Научиться тормозить: к этому стоит переходить, когда вы уже достаточно уверенно стоите на коньках и готовы к опоре на одной ноге, а до этого лучше тормозить о бортик.
- Не надевать наушники: тут всё просто — вы можете не услышать приближающегося к вам человека, сказала Шилина порталу Life.
Кстати, катание на коньках хоть и относится к активным видам спорта, подходит даже тем, у кого есть некоторые проблемы со здоровьем. Например, этот спорт советуют сердечникам.