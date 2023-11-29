Как не убиться на ледовом катке? 5 советов новичкам

Одна из любимых зимних забав — катание на коньках. Тем, кто собирается выйти на лёд впервые или просто давно этого не делал, стоит помнить, что такое развлечение весьма травмоопасно. Чтобы не расшибиться самому и случайно не «уронить» кого-то ещё, важно соблюдать технику безопасности. Как вести себя на ледовом катке, рассказала тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина.