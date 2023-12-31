Как не умереть от инфаркта в новогоднюю ночь? Готовимся к резким перепадам температуры

Совет первый — принимайте витамины , если, конечно, у вас нет для этого противопоказаний, сказал профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев. Особенно пригодятся витамины из группы адаптогенов — С, Е, D, отметил врач. Он также призвал в новогодней суете не забывать пить препараты, которые вам назначил врач, если такие имеются. При резкой смене погоды в зоне риска все, у кого есть хронические заболевания.

Второе — не выбегайте резко на улицу из-за новогоднего стола. При выходе из тёплого помещения на мороз, особенно если при этом ещё и сильный ветер, у человека может произойти спазм сосудов. В результате подскочит давление, да так, что может случиться даже инфаркт, предупредил врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков. Сосуды привыкают к холоду постепенно, так что при выходе на улицу нужно одеться по погоде, добавил он.

Впрочем, мороз на улице не повод просидеть все праздники дома, потому что ходьба — залог здоровья. Так что третий совет — больше ходите , сказал врач-реабилитолог, к.м.н. Александр Шишонин. Когда мы активно долго ходим в прохладную погоду, в организме вырабатывается универсальный источник энергии — аденозинтрифосфат (АТФ). Организму не приходится тратить силы на его производство, так что он пускает свободную энергию на другие полезные процессы — выработку новых стволовых клеточных элементов, которые способствуют омоложению, сказал врач «Аргументам и фактам».

У героя новогодней комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром» была традиция: каждый день 31 декабря ходить в баню. Если вы тоже любите попариться, знайте, что окунаться в сугроб после бани — идея так себе, если у вас есть ограничения по здоровью. Как раз из-за перепада температур. Подробнее об этом читайте тут.