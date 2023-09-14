Как не заболеть осенью? Инфекционист дал советы

Специальные препараты принимать не стоит, так как нет смысла искусственно стимулировать иммунную систему, отметил инфекционист. И так, по его словам, считают практически все врачи, опирающиеся на доказательную медицину.

А чтобы реально укрепить иммунитет, достаточно вести здоровый образ жизни — и организм ответит взаимностью. Для этого сбалансированно питайтесь, полноценно спите и старайтесь, чтобы в жизни было как можно меньше стресса.

По словам Позднякова, кроме традиционных респираторных инфекций может быть и волна коронавируса. Также осенью обостряются хронические заболевания уха, горла и носа, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

А как укрепить иммунитет, ранее рассказывала диетолог-нутрициолог Анна Ивашкевич. Она перечислила продукты, которые сейчас обязательно нужно есть.