Как не заболеть осенью из-за перепада температур? Одевайтесь правильно

Специалист порекомендовала ориентироваться на:

погоду — какая температура, сильный ли ветер и есть ли в прогнозе осадки;

индивидуальные особенности. К примеру, один человек с самого детства привык утепляться — значит, нужно одеваться так, как ему тепло. А другой, наоборот, любит закаляться и не боится сквозняков — он может добежать до транспорта и в более лёгкой одежде.

Если ходите пешком на остановку транспорта или в метро, учитывайте расстояние и каким шагом идёте. Если какие-то части тела мёрзнут и где-то чувствуется скованность движений, в следующий рах нужно утеплить их и поменять состав одежды. Лучше всего, чтобы она была многослойной. Несколько хлопковых вещей, надетых друг на друга, согреют лучше толстого тёплого свитера на голое тело, отметила Назаренко.

Принцип многослойности таков: первый слой — термобельё или лёгкая кофта. Важно, чтобы элемент одежды хорошо прилегал в области поясницы. Средний слой — свитер. Верхний слой — куртка, плащ или пальто. Их задача — защищать от ветра и влаги. При этом вещь должна быть просторной и не сковывать движения, а то ещё быстрее замёрзнешь.

Страх заболеть обычно появляется ещё и из-за перехода из холода в тепло. И вечный вопрос, снимать куртку в транспорте или нет. По мнению врача, нужно ориентироваться на то, насколько вам комфортно в верхней одежде.

«Не должно быть слишком холодно, но и потеть в теплой одежде, находясь в автобусе не совсем благоприятно для организма, ведь потом вам все равно придется испытать смену температур, выйдя на улицу», — сказала она.

При переохлаждении Назаренко посоветовала принять горячую ванну и выпить тёплого чаю — это поможет избежать снижения иммунной защиты организма и избежать ОРВИ.

Ранее «Секрет фирмы» рассказывал о том, из-за чего падает иммунитет. Одежды в списке нет, но с остальными элементами человек, организм которого ждёт лучшей жизни, тоже регулярно имеет дело. К примеру, недосып.