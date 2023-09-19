Как не заболеть осенью из-за перепада температур? Одевайтесь правильно
Как бы ни хотелось продолжать ходить в лёгкой одежде, но осенью это уже чревато последствиями: вроде и тепло в лёгкой куртке, но организм может так не считать. Резкая перемена погоды для него стресс, из-за которого снижается иммунитет, а осенью вообще проще всего подхватить вирус. Но и утепляться ещё нужно с умом. Как это сделать правильно, изданию «Секрет фирмы» рассказала заведующая поликлиниками «Медси» «Федосьино», «Татьянин Парк», врач-терапевт Яна Назаренко.
Специалист порекомендовала ориентироваться на:
- погоду — какая температура, сильный ли ветер и есть ли в прогнозе осадки;
- индивидуальные особенности. К примеру, один человек с самого детства привык утепляться — значит, нужно одеваться так, как ему тепло. А другой, наоборот, любит закаляться и не боится сквозняков — он может добежать до транспорта и в более лёгкой одежде.
Если ходите пешком на остановку транспорта или в метро, учитывайте расстояние и каким шагом идёте. Если какие-то части тела мёрзнут и где-то чувствуется скованность движений, в следующий рах нужно утеплить их и поменять состав одежды. Лучше всего, чтобы она была многослойной. Несколько хлопковых вещей, надетых друг на друга, согреют лучше толстого тёплого свитера на голое тело, отметила Назаренко.
Принцип многослойности таков: первый слой — термобельё или лёгкая кофта. Важно, чтобы элемент одежды хорошо прилегал в области поясницы. Средний слой — свитер. Верхний слой — куртка, плащ или пальто. Их задача — защищать от ветра и влаги. При этом вещь должна быть просторной и не сковывать движения, а то ещё быстрее замёрзнешь.
Страх заболеть обычно появляется ещё и из-за перехода из холода в тепло. И вечный вопрос, снимать куртку в транспорте или нет. По мнению врача, нужно ориентироваться на то, насколько вам комфортно в верхней одежде.
«Не должно быть слишком холодно, но и потеть в теплой одежде, находясь в автобусе не совсем благоприятно для организма, ведь потом вам все равно придется испытать смену температур, выйдя на улицу», — сказала она.
При переохлаждении Назаренко посоветовала принять горячую ванну и выпить тёплого чаю — это поможет избежать снижения иммунной защиты организма и избежать ОРВИ.
Ранее «Секрет фирмы» рассказывал о том, из-за чего падает иммунитет. Одежды в списке нет, но с остальными элементами человек, организм которого ждёт лучшей жизни, тоже регулярно имеет дело. К примеру, недосып.