Как нравиться всем, не превращаясь в доллар? Используйте в общении эти 9 фраз

«Я не доллар, чтобы всем нравиться!» Наверняка, вы не раз слышали это заявление, а может, и сами говорили нечто подобное. Стараться нравиться всем и правда не обязательно. Но значительно улучшить отношения хотя бы с людьми из своего окружения — вполне реально.

Важную роль играет то, какие слова и речевые обороты мы используем (или не используем) в общении. Американский писатель и эксперт по ораторскому мастерству Джон Боу перечисли 9 фраз, которые помогут вам подняться в глазах окружающих:

«Я понял, что ты говоришь о…». В общении нужно давать собеседнику понять, что вы его внимательно слушаете и понимаете его мысль. Вместо киваний головой лучше произнесите эту фразу. Она позволит избежать недомолвок и недопонимания.

«Возможно, ты прав». Эта отличная реакция на предложение или мысль собеседника, которая вызывает у вас сомнение. Можно сказать так: «Возможно, ты прав, но давай попробуем разные варианты».

«Ты был прав, а я ошибался». Это фразой вы показываете себя мужественным человеком и одновременно снимаете напряжённость в диалоге. Даже если вам кажется, что так вы признали поражение в споре, помните: вы выиграли главную битву и получили ценный приз — продуктивные отношения.

«Спасибо, что ты это сделал…». Как часто мы забываем поблагодарить человека, воспринимая хорошие поступки и добротную работу как нечто должное? Даже если речь о ваших работниках, которые обязаны работать эффективно, не скупитесь на похвалу.

«Я тебе доверяю». Позвольте другим людям сделать что-то самостоятельно. Говорите эти слова почаще, даже если вы знаете, что вы-то можете и умеете гораздо лучше.

«Помоги мне, пожалуйста». Люди не любят выполнять приказания, они любят помогать. Поэтому не «Вынеси мусор!», а «Можно тебя попросить помочь мне вынести мусор?». Если кажется это чересчур жеманным, то вот оптимальный вариант: «Будь добр, вынеси мусор, пожалуйста».

«Твоя причёска (платье, рубашка, обувь) выглядит великолепно». Вы спросите: а зачем врать, если причёска так себе? На самом деле во внешнем виде человека всегда есть что-то приятное и интересное. Если не причёска, то, например, туфли. Подмечайте это, людям нравится внимательность по отношению к ним.

«Это интересно». Если вставлять эту фразу уместно, говорящий почувствует вашу заинтересованность и внимательность к его словам. А это ценится.

Вот и весь список. Но ведь в нём должно быть 9 фраз, а тут только 8. На самом деле девятая фраза — это просто молчание. По словам Боу, в некоторых ситуациях лучшее, что вы можете сказать, — это не сказать ничего. Просто сделайте глубокий вдох и уходите.

Как вы думаете, отличается ли коренным образом речь богатого и бедного человека? Психологи считают, что особый «миллиардерский язык» действительно существует. Какие фразы ни за что не произнесёт богач — узнайте здесь.