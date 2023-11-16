Раскрыт секретный ингредиент успешного свидания. Но в спальне ему не место

Мастер по фэншую Татьяна Чодрон заявила, что для успешного свидания нужны две основные вещи:

красный цвет на даме или в дизайне;

живой огонь, например свеча или камин.

По словам специалистки, в фэншуе за страсть в отношениях отвечает стихия огня, именно поэтому парочки часто устраивают ужин при свечах, интуитивно понимая, как лучше сделать.

Красный цвет же соответствует половой чакре, но особое влияние он оказывает именно на мужчин. Поэтому если надеть красное платье, блузку, туфли, бусы или остановить свой выбор на красной помаде, вечер пройдёт пылко.

При этом нужно понимать, что много страсти — тоже вредно, поэтому лучше избегать красных вещей в спальне, иначе супруги станут много ссориться. Но иногда вносить перчинку в отношения с помощью красных подушек или постельного белья — можно.

Правда, хоть эксперт и утверждает о силе красного цвета и многие россияне искренне в это верят, научного доказательства фэншую нет. Поэтому попробовать лайфхак с цветом можно, но не факт, что он сработает.

Зато что точно сработает, так это советы стилиста о том, что лучше не носить этой осенью и зимой. Некоторые комплекты и сочетания уже вышли из моды и лучше их отложить до лучших времён. Почитать о них можно здесь.