Жизнь
08:40, 24 ноября 2023
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Как оформить бесплатное питание в школе? Раскрыты алгоритм действий и список документов

Российские школьники имеют право не только на образование, но и на качественное питание. Правда, положено оно не всем — в первую очередь на него претендуют малыши и льготники. Но мало иметь право на бесплатное питание в школе — ещё нужно его добиться. Как оформить льготные завтраки и обеды для ребёнка и какие документы могут понадобиться? Рассказала Мария Паулюс юрист в области семейного права, наследства и вопросах опеки.

Как оформить бесплатное питание в школе? Раскрыты алгоритм действий и список документов
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Одноразовое бесплатное питание для учащихся 1–4-х классов предоставляется всем детям без каких-либо заявлений от родителей. Если родителей заставляют платить за одноразовое питание, это нарушение. В таком случае нужно пожаловаться на администрацию школы в муниципальный отдел образования и Роспотребнадзор, отметила Паeлюс.

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок питался в школе два раза, а льгот у него нет, то тогда придётся заплатить. Стоимость определяется внутренними документами школы, с которыми все родители имеют право ознакомиться по запросу.

Что касается категорий детей, которые имеют право на льготное питание после четвёртого класса, то для получения права на бесплатное питание в школе необходимо передать директору школы через классного руководителя либо через отдел социальной защиты вашего района следующие документы:

  • копия паспорта родителя;
  • копия свидетельства о рождении ребёнка;
  • заявление по установленной школой форме;
  • документы, подтверждающие соответствующий статус ребёнка (родителей), в частности удостоверение многодетной семьи, справку об инвалидности, постановление (распоряжение) о назначении опеки или попечительства и так далее.

В отдельных образовательных организациях, в частности кадетском (морском кадетском) корпусе, детей обеспечивают бесплатным питанием в порядке, определённом учредителями.

В некоторых регионах России предусмотрена возможность денежной компенсации за питание. Как правило, это 30% от стоимости школьного питания, в целом размер устанавливается местным законодательством. Также компенсация положена детям, которые по медицинским показаниям обучаются на дому, рассказала юристка.

Компенсация назначается на основании приказа руководителя образовательного учреждения и заявления родителей (законных представителей) и перечисляется, как правило, на их банковские счета.

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