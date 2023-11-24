Как оформить бесплатное питание в школе? Раскрыты алгоритм действий и список документов

Одноразовое бесплатное питание для учащихся 1–4-х классов предоставляется всем детям без каких-либо заявлений от родителей. Если родителей заставляют платить за одноразовое питание, это нарушение. В таком случае нужно пожаловаться на администрацию школы в муниципальный отдел образования и Роспотребнадзор, отметила Паeлюс.

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок питался в школе два раза, а льгот у него нет, то тогда придётся заплатить. Стоимость определяется внутренними документами школы, с которыми все родители имеют право ознакомиться по запросу.

Что касается категорий детей, которые имеют право на льготное питание после четвёртого класса, то для получения права на бесплатное питание в школе необходимо передать директору школы через классного руководителя либо через отдел социальной защиты вашего района следующие документы:

копия паспорта родителя;

копия свидетельства о рождении ребёнка;

заявление по установленной школой форме;

документы, подтверждающие соответствующий статус ребёнка (родителей), в частности удостоверение многодетной семьи, справку об инвалидности, постановление (распоряжение) о назначении опеки или попечительства и так далее.

В отдельных образовательных организациях, в частности кадетском (морском кадетском) корпусе, детей обеспечивают бесплатным питанием в порядке, определённом учредителями.

В некоторых регионах России предусмотрена возможность денежной компенсации за питание. Как правило, это 30% от стоимости школьного питания, в целом размер устанавливается местным законодательством. Также компенсация положена детям, которые по медицинским показаниям обучаются на дому, рассказала юристка.

Компенсация назначается на основании приказа руководителя образовательного учреждения и заявления родителей (законных представителей) и перечисляется, как правило, на их банковские счета.