Как отдохнуть в Таиланде и не попасть в обезьянник. Советы тревел-блогера
От отпуска в солнечном Таиланде откажутся немногие, и дело не только в голубом море, дешёвых фруктах и тёплой погоде. Экзотическая культура вместе с буддийскими храмами, необычными блюдами и доброжелательными местными жителями так и манит, но тут есть подвох. Ведь можно по незнанию этой самой культуры нарушить закон и в итоге оказаться под стражей.
Тревел-блогер Наталия Ансталь предупредила россиян о самых частых ошибках, которые делают туристы, приезжающие в Таиланд отдохнуть. Местные жители относятся к туристам с теплотой и встречают их едва не с хлебом и солью, но всё может изменить одна мелочь, а о них — ниже.
Тайцы очень уважают Будду и членов королевской семьи, поэтому даже их изображения обладают большим авторитетом. Так что к статуям Будды и королевским фото поворачиваться спиной нельзя, как и издеваться над деньгами — мять, рвать и так далее, на бумажных батах изображены члены королевской семьи. Нарушителям грозит не только штраф, но и реальный срок в обезьяннике.
В общественных местах курить нельзя от слова «совсем», причём ни обычные сигареты, ни вейп. Окурки оставлять тоже нельзя. За неповиновение прилетит такой штраф, что пожалеешь, что когда-то вообще курить начал (вероятно, эту цель и преследуют тайские власти).
Экзотики в Таиланде полно даже среди продуктов, например, можно вспомнить печально известный дуриан. Он хоть и довольно вкусный, но из-за его невыносимой вони фрукт недолюбливают по всему Таиланду. До такой степени, что вас с ним никуда не пустят — ни в гостиницу или съёмное жильё, ни в самолёт. Правила простые — купил, порезал и тут же съел.
Ну и основное правило любого туриста — проверяйте документы и их актуальность. Нельзя превышать визовый лимит, вот прям никак. Он и так сейчас очень приятный — без визы в стране можно находиться 30 дней, если очень прижмёт, то за деньги можно продлить срок ещё на неделю, но потом всё, баста. Сейчас из-за обилия туристов полиция может даже устраивать выездные проверки в кафе, на пляжах и других популярных местах, чтобы ловить нарушителей.