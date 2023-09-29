Как отдохнуть в Таиланде и не попасть в обезьянник. Советы тревел-блогера

Тревел-блогер Наталия Ансталь предупредила россиян о самых частых ошибках, которые делают туристы, приезжающие в Таиланд отдохнуть. Местные жители относятся к туристам с теплотой и встречают их едва не с хлебом и солью, но всё может изменить одна мелочь, а о них — ниже.

Тайцы очень уважают Будду и членов королевской семьи, поэтому даже их изображения обладают большим авторитетом. Так что к статуям Будды и королевским фото поворачиваться спиной нельзя, как и издеваться над деньгами — мять, рвать и так далее, на бумажных батах изображены члены королевской семьи. Нарушителям грозит не только штраф, но и реальный срок в обезьяннике.

В общественных местах курить нельзя от слова «совсем», причём ни обычные сигареты, ни вейп. Окурки оставлять тоже нельзя. За неповиновение прилетит такой штраф, что пожалеешь, что когда-то вообще курить начал (вероятно, эту цель и преследуют тайские власти).

Экзотики в Таиланде полно даже среди продуктов, например, можно вспомнить печально известный дуриан. Он хоть и довольно вкусный, но из-за его невыносимой вони фрукт недолюбливают по всему Таиланду. До такой степени, что вас с ним никуда не пустят — ни в гостиницу или съёмное жильё, ни в самолёт. Правила простые — купил, порезал и тут же съел.