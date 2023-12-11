Как правильно откопать машину из-под снега. Три важных совета

Разогреваем машину изнутри

Сначала нужно очистить снег со стороны водителя, сесть за руль и завести мотор. Затем включить обогрев, но не весь, например, только обдув салона и переднего стекла. Только после этого вооружаться лопатой и щёткой, уверен Ярослав Кукарин.

Не сбиваем лёд лопатой

Сначала раскопайте снег лопатой и помните, что ближе к кузову движения должны стать осторожнее. Затем очистите кузов щёткой — и только ей. Удары лопатой приведут к серьёзным царапинам и сколам. После на этих местах может появиться ржавчина.

Не спешим на мойку

Если хочется избавиться от наледи на машине на автомойке, не стоит сразу с мороза начинать процедуру с тёплой водой под высоким давлением. Это может навредить кузову. Сначала стоит подержать машину в тёплом помещении мойки 10–15 минут.