Как правильно откопать машину из-под снега. Три важных совета
Мощные снегопады прошли по России в начале декабря — и автомобилисты по всей стране столкнулись с тем, что их машины скрылись в огромных сугробах. Откопать их без повреждений теперь непросто: надо знать немало нюансов о перепадах температур и хрупкости покрытия автомобиля. Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в беседе с «Известиями» дал водителям три совета.
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Разогреваем машину изнутри
Сначала нужно очистить снег со стороны водителя, сесть за руль и завести мотор. Затем включить обогрев, но не весь, например, только обдув салона и переднего стекла. Только после этого вооружаться лопатой и щёткой, уверен Ярослав Кукарин.
Не сбиваем лёд лопатой
Сначала раскопайте снег лопатой и помните, что ближе к кузову движения должны стать осторожнее. Затем очистите кузов щёткой — и только ей. Удары лопатой приведут к серьёзным царапинам и сколам. После на этих местах может появиться ржавчина.
Не спешим на мойку
Если хочется избавиться от наледи на машине на автомойке, не стоит сразу с мороза начинать процедуру с тёплой водой под высоким давлением. Это может навредить кузову. Сначала стоит подержать машину в тёплом помещении мойки 10–15 минут.