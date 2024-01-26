Опубликовано 26 января 2024, 18:40
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Как открыть электронный больничный? Достаточно одного действия
Появление цифровых больничных листов явно сделало жизнь россиян попроще. Оно значительно экономит силы и время, а порой ещё и нервы. Носить такой документ больше никуда не придётся — работодатель получает данные напрямую от Социального фонда. Все процессы стали быстрее, вероятность ошибки меньше, а подделать и потерять невозможно. Сайт правительства «Объясняем.рф» напомнил о том, как открыть и контролировать изменения в электронном больничном.
Как открыть электронный больничный
Для этого есть два варианта на выбор:
- вызвать врача на дом;
- сходить в поликлинику.
Как узнать, что с электронным больничным
Уведомления о том, что происходит с больничным, придут в личный кабинет на «Госуслугах». Так вы узнаете о том, что он открыт, продлён, закрыт или оплачен.
Как оплачивают больничный
Сумма выплаты зависит от ваших зарплаты и страхового стажа. Последний равен проценту от среднего заработка. Например, это:
- 100% при более 8 лет стажа;
- 80% — от 5 до 8 лет;
- 60% — менее 5 лет;
- 1 МРОТ при менее 6 месяцев.
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Жизнь россиян в последние годы облегчилась ещё и благодаря появлению электронного варианта трудовой книжки. О его плюсах рассказала эксперт. Кстати, минусы тоже есть.