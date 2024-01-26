Как открыть электронный больничный? Достаточно одного действия

Как открыть электронный больничный

Для этого есть два варианта на выбор:

вызвать врача на дом;

сходить в поликлинику.

Как узнать, что с электронным больничным

Уведомления о том, что происходит с больничным, придут в личный кабинет на «Госуслугах». Так вы узнаете о том, что он открыт, продлён, закрыт или оплачен.

Как оплачивают больничный

Сумма выплаты зависит от ваших зарплаты и страхового стажа. Последний равен проценту от среднего заработка. Например, это:

100% при более 8 лет стажа;

80% — от 5 до 8 лет;

60% — менее 5 лет;

1 МРОТ при менее 6 месяцев.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году — 122 000 рублей в месяц.

Жизнь россиян в последние годы облегчилась ещё и благодаря появлению электронного варианта трудовой книжки. О его плюсах рассказала эксперт. Кстати, минусы тоже есть.