Жизнь
Опубликовано 26 января 2024, 18:40
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Как открыть электронный больничный? Достаточно одного действия

Появление цифровых больничных листов явно сделало жизнь россиян попроще. Оно значительно экономит силы и время, а порой ещё и нервы. Носить такой документ больше никуда не придётся — работодатель получает данные напрямую от Социального фонда. Все процессы стали быстрее, вероятность ошибки меньше, а подделать и потерять невозможно. Сайт правительства «Объясняем.рф» напомнил о том, как открыть и контролировать изменения в электронном больничном.
Как открыть электронный больничный? Достаточно одного действия
© Freepik/freepik

Как открыть электронный больничный

Для этого есть два варианта на выбор:

  • вызвать врача на дом;
  • сходить в поликлинику.

Как узнать, что с электронным больничным

Уведомления о том, что происходит с больничным, придут в личный кабинет на «Госуслугах». Так вы узнаете о том, что он открыт, продлён, закрыт или оплачен.

Как оплачивают больничный

Сумма выплаты зависит от ваших зарплаты и страхового стажа. Последний равен проценту от среднего заработка. Например, это:

  • 100% при более 8 лет стажа;
  • 80% — от 5 до 8 лет;
  • 60% — менее 5 лет;
  • 1 МРОТ при менее 6 месяцев.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году — 122 000 рублей в месяц.

Жизнь россиян в последние годы облегчилась ещё и благодаря появлению электронного варианта трудовой книжки. О его плюсах рассказала эксперт. Кстати, минусы тоже есть.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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