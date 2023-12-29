Как отоспаться в праздники без вреда и не навредить своему режиму? Объяснил сомнолог
Подходит к концу очередной год, и у многих россиян накопилась дикая усталость. Но впереди длинные праздничные выходные, поэтому, казалось бы, спать можно столько, сколько захочешь. Правда, по словам сомнолога, при дефиците сна можно наверстать упущенное в первые день-два, но максимум к третьему дню спать больше привычного не получится. Всё закончится тем, что вы просто дольше пролежите в постели, а это уже грозит бессонницей. Плюс в праздники люди позже ложатся и встают — так можно легко сбить режим. Как этого не допустить, «ФедералПресс» узнал у врача-сомнолога Романа Бузунова.
В итоге праздничные выходные заканчиваются, пора выходить на работу, а режим человека сдвинут на несколько часов.
«Это всё равно что он из Хабаровска прилетел в Москву с разницей в пять часов. А в воскресенье, перед тем как идти на работу, ему надо обратно вернуться в Хабаровск, то есть вставать на пять часов раньше», — объяснил сомнолог.
Ну и, соответственно, всё возвращается на круги своя — снова недосып. По словам Бузунова, половина россиян в первую неделю после праздников из-за сбитого режима не может нормально работать. Это чревато острой и в итоге хронической бессонницей. Усугубляют ситуацию большое количество алкоголя и кофеина, а также отсутствие физической активности.
Для того чтобы не сбить режим в праздники , врач порекомендовал:
- ходите на улицу — свежий воздух позволяет сохранить циркадные ритмы;
- ко 2–3 января возвращайтесь в привычный режим — как минимум вставайте не позже чем на два часа по сравнению с обычными рабочими днями;
- если отсыпаетесь очень долго, хотя бы за три дня до выхода на работу начните вставать раньше;
- пейте поменьше алкоголя и кофеина;
- будьте физически активным.
Если же всё-таки заработаете бессонницу, знайте, что она характеризуется не только невозможностью уснуть. Есть и дневные проявления — например, гиперактивность и раздражительность.