Как отоспаться в праздники без вреда и не навредить своему режиму? Объяснил сомнолог

В итоге праздничные выходные заканчиваются, пора выходить на работу, а режим человека сдвинут на несколько часов.

«Это всё равно что он из Хабаровска прилетел в Москву с разницей в пять часов. А в воскресенье, перед тем как идти на работу, ему надо обратно вернуться в Хабаровск, то есть вставать на пять часов раньше», — объяснил сомнолог.

Ну и, соответственно, всё возвращается на круги своя — снова недосып. По словам Бузунова, половина россиян в первую неделю после праздников из-за сбитого режима не может нормально работать. Это чревато острой и в итоге хронической бессонницей. Усугубляют ситуацию большое количество алкоголя и кофеина, а также отсутствие физической активности.

Для того чтобы не сбить режим в праздники , врач порекомендовал:

ходите на улицу — свежий воздух позволяет сохранить циркадные ритмы;

ко 2–3 января возвращайтесь в привычный режим — как минимум вставайте не позже чем на два часа по сравнению с обычными рабочими днями;

если отсыпаетесь очень долго, хотя бы за три дня до выхода на работу начните вставать раньше;

пейте поменьше алкоголя и кофеина;

будьте физически активным.

Если же всё-таки заработаете бессонницу, знайте, что она характеризуется не только невозможностью уснуть. Есть и дневные проявления — например, гиперактивность и раздражительность.