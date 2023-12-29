Как пить в праздники, чтобы не угробить здоровье? Советы врача

Новогодние застолья неразрывно связаны с употреблением алкоголя. Чтобы выпитое во время праздников не оказалось дополнительным препятствием для возвращения к здоровому образу жизни и тренировкам, нужно:

пить достаточно воды . Вода поможет быстрее вывести остатки алкоголя из организма и восстановить водно-солевой баланс;

. Вода поможет быстрее вывести остатки алкоголя из организма и восстановить водно-солевой баланс; не употреблять алкоголь на голодный желудок . Плотный перекус овощами, рыбой и лёгким мясом поможет минимизировать негативное воздействие алкоголя на ЖКТ;

. Плотный перекус овощами, рыбой и лёгким мясом поможет минимизировать негативное воздействие алкоголя на ЖКТ; не смешивать напитки во время застолья . Золотое правило, которым многие пренебрегают. Чтобы наутро не страдать от тяжёлого похмелья, лучше пить только один вид алкоголя и быть максимально осторожным с коктейлями;

. Золотое правило, которым многие пренебрегают. Чтобы наутро не страдать от тяжёлого похмелья, лучше пить только один вид алкоголя и быть максимально осторожным с коктейлями; поддержать работу печени. Печень особенно страдает во время долгих праздников из-за обилия жирной пищи и алкоголя. А нарушения в работе печени чреваты упадком сил и плохим самочувствием. Поэтому стоит пропить курс БАДов, которые поддержат функцию печени. А ещё хорошо добавить в рацион нежирную говядину, овощи (огурцы, помидоры, сладкий перец и другие), овсянку, гречку, пшённую кашу и т. п., рассказала Черемисова.

Как вернуться в спортзал после праздников

Длинные новогодние каникулы всегда вносят свои коррективы в привычный ритм жизни. Даже у завсегдатаев спортзалов может случиться продолжительный перерыв в тренировках. Чтобы не пришлось начинать год в кабинете травматолога, стоит аккуратно подойти к возвращению в спортзал после праздников.

Первое, что нужно сделать, — ввести короткие зарядки, пробежки или любые другие активности, которые вам приятны и для которых не нужно специальное оборудование, рассказывала Черемисова ранее. На них достаточно выделять всего полчаса в день, чтобы поддержать мышцы в тонусе.

Не забывайте чаще выходить на улицу, а ещё лучше — не просто гулять, а тренироваться на свежем воздухе. Но только при наличии необходимой экипировки и хорошей спортивной обуви для зимы.

Что ещё нужно сделать, чтобы без проблем вернуться в зал после праздников, и как себя мотивировать на это, читайте здесь.