Как пить в праздники, чтобы не угробить здоровье? Советы врача
Даже во время череды новогодних застолий стоит помнить, что безопасных доз алкоголя не существует. Так что полезнее всего, конечно, вообще не пить. Но если уж решили пропустить стаканчик, хотя бы выбирайте качественное спиртное. А как уменьшить его вредное влияние на здоровье, рассказала врач травматолог-ортопед Дарья Черемисова. Также она дала советы, как вернуться в спортзал после праздников.
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Новогодние застолья неразрывно связаны с употреблением алкоголя. Чтобы выпитое во время праздников не оказалось дополнительным препятствием для возвращения к здоровому образу жизни и тренировкам, нужно:
- пить достаточно воды. Вода поможет быстрее вывести остатки алкоголя из организма и восстановить водно-солевой баланс;
- не употреблять алкоголь на голодный желудок. Плотный перекус овощами, рыбой и лёгким мясом поможет минимизировать негативное воздействие алкоголя на ЖКТ;
- не смешивать напитки во время застолья. Золотое правило, которым многие пренебрегают. Чтобы наутро не страдать от тяжёлого похмелья, лучше пить только один вид алкоголя и быть максимально осторожным с коктейлями;
- поддержать работу печени. Печень особенно страдает во время долгих праздников из-за обилия жирной пищи и алкоголя. А нарушения в работе печени чреваты упадком сил и плохим самочувствием. Поэтому стоит пропить курс БАДов, которые поддержат функцию печени. А ещё хорошо добавить в рацион нежирную говядину, овощи (огурцы, помидоры, сладкий перец и другие), овсянку, гречку, пшённую кашу и т. п., рассказала Черемисова.
Как вернуться в спортзал после праздников
Длинные новогодние каникулы всегда вносят свои коррективы в привычный ритм жизни. Даже у завсегдатаев спортзалов может случиться продолжительный перерыв в тренировках. Чтобы не пришлось начинать год в кабинете травматолога, стоит аккуратно подойти к возвращению в спортзал после праздников.
Первое, что нужно сделать, — ввести короткие зарядки, пробежки или любые другие активности, которые вам приятны и для которых не нужно специальное оборудование, рассказывала Черемисова ранее. На них достаточно выделять всего полчаса в день, чтобы поддержать мышцы в тонусе.
Не забывайте чаще выходить на улицу, а ещё лучше — не просто гулять, а тренироваться на свежем воздухе. Но только при наличии необходимой экипировки и хорошей спортивной обуви для зимы.
Что ещё нужно сделать, чтобы без проблем вернуться в зал после праздников, и как себя мотивировать на это, читайте здесь.