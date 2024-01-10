Как поддерживать отношения на расстоянии? Придётся полюбить голосовые

По словам психолога Елены Грязновой, у отношений на расстоянии есть несколько минусов, с которыми нужно ознакомиться заранее, чтобы пытаться как-то их нивелировать. У всех эти недостатки могут варьироваться, но большинство согласно с перечисленными минусами.

Невозможность физического контакта: нельзя обнять партнера или его поцеловать. Что делать? Посылать друг другу милые подарки, чтобы напоминать о себе и о своём присутствии в жизни партнёра. Отсутствие партнёра в важные моменты жизни. Неверная интерпретация сообщений партнёра. Что делать? Добавлять разнообразие в способы общения: в сообщениях использовать эмодзи и стикеры, добавить голосовые, кружочки и звонки. Желание держать проблемы при себе. Что делать? Нужно активнее делиться тем, что происходит в жизни, чтобы не оставалось секретов и не появлялось недопонимание.

Но у отношений на расстоянии есть и плюсы :

возможность предстать перед партнёром в лучшем свете (выбрать время, чтобы быть сытым, выспавшимся, с хорошим настроением и так далее);

новизна и предвкушение от встречи с партнёром, которая превращает их в праздник.

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