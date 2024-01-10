Как поддерживать отношения на расстоянии? Придётся полюбить голосовые
Рядом с любимым человеком получается быть не всегда — тысячи километров могут разделять партнёров из-за работы или семейных обстоятельств. Но это не значит, что такие отношения не могут существовать — у них, как и у всего на свете, есть свои плюсы и минусы. Психолог Грязнова рассказала о них и о том, как эффективнее справляться с такими проблемами.
По словам психолога Елены Грязновой, у отношений на расстоянии есть несколько минусов, с которыми нужно ознакомиться заранее, чтобы пытаться как-то их нивелировать. У всех эти недостатки могут варьироваться, но большинство согласно с перечисленными минусами.
- Невозможность физического контакта: нельзя обнять партнера или его поцеловать. Что делать? Посылать друг другу милые подарки, чтобы напоминать о себе и о своём присутствии в жизни партнёра.
- Отсутствие партнёра в важные моменты жизни.
- Неверная интерпретация сообщений партнёра. Что делать? Добавлять разнообразие в способы общения: в сообщениях использовать эмодзи и стикеры, добавить голосовые, кружочки и звонки.
- Желание держать проблемы при себе. Что делать? Нужно активнее делиться тем, что происходит в жизни, чтобы не оставалось секретов и не появлялось недопонимание.
Но у отношений на расстоянии есть и плюсы :
- возможность предстать перед партнёром в лучшем свете (выбрать время, чтобы быть сытым, выспавшимся, с хорошим настроением и так далее);
- новизна и предвкушение от встречи с партнёром, которая превращает их в праздник.
Ранее психолог рассказывала, как понять, что мужчина будет хорошим отцом и мужем. С чек-листом можно ознакомиться здесь.