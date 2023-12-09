Как похудеть и не остаться без груди? Советы бьюти-эксперта
Женская грудь в основном состоит из жировой ткани, поэтому нередко уходит вместе с лишним весом — хотя мало кто из девушек ставит перед собой такую цель. Именно поэтому так часто диетологов и бьюти-экспертов спрашивают: как всё же сохранить размер груди, став меньше в остальных местах? Два ключевых совета для Marie Claire дала руководитель клиники эстетической медицины Estetic Alliance Анна Бортейчук.
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Если перед женщиной стоит цель создать красивое тело и сохранить при этом грудь, следует:
- придерживаться гипокалорийного питания, отняв от суточной калорийности своего рациона около 10%, — это позволит постепенно снижать вес (важно не забывать о потреблении достаточного количества белка и качественных жиров);
- не забывать о физической активности — не менее часа в сутки.
При этом важно понимать, что сами по себе упражнения не помогут улучшить форму груди или увеличить её. Но ослабленные мышцы ухудшают внешний вид декольте, как и неправильная осанка.
Также стоит помнить о том, что шансы на уменьшение размера груди у всех разные из-за индивидуальных особенностей и типа фигуры. Например, у девушек с фигурой «треугольник» эти риски ниже, чем у женщин с фигурой «груша» и «яблоко».