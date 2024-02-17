Жизнь
Опубликовано 17 февраля 2024, 00:10
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Как получить деньги при переезде в село. Берите ручку и записывайте

Вы знали, что специалистам определённых профессий в сёлах дают подъёмные? Но есть определённые условия. Рассказали, кто может участвовать в государственных программах «Земский учитель» и «Земский доктор», что нужно сделать и какие суммы можно получить.
Как получить деньги при переезде в село. Берите ручку и записывайте
© Nikola Johnny Mirkovic, Unsplash

Земский доктор

Если врач или медсестра готовы переехать в небольшое село, посёлок или даже маленький город (численностью не более 50 000 человек) и работать там официально по трудового договору на полный рабочий день в течение 5 лет, то государство может поддержать такого специалиста деньгами:

  • Акушерке, медсестре или фельдшеру дадут 500 000 рублей. Или 750 000, если человек отправится в удалённый и труднодоступный регион. Или 1 млн рублей, если поедет на Крайний Север, Дальний Восток или Арктику.
  • Врачу дадут от 1 млн до 2 млн рублей в зависимости от местности, куда он переедет.

Чтобы получить деньги, нужно заключить договор с медорганизацией, в которой есть вакансии, и пройти испытательный срок. После этого можно будет подать документы на участие в программе «Земский доктор». И спустя месяц после подачи заявления деньги придут на счёт. Их можно потратить на что угодно — жильё, обучение или просто в личных целях.

Но, если не отработать 5 лет, деньги придётся вернуть.

Земский учитель

Программа аналогична «Земскому доктору». По ней также нужно отработать 5 лет.

Но требования к специалисту выше:

  • среднее профессиональное или высшее образование;
  • учебная нагрузка от 18 часов в неделю;
  • возраст до 55 лет;
  • удалённость от изначального места проживания (для отдельных регионов).

И нужно пройти конкурсный отбор — после окончания приёма заявлений (с 1 января по середину апреля) в мае определяются победители. Учителей отбирают по их квалификации, достижениям, стажу, учёной степени и так далее.

Учителя, которые попали в программу, подписывают договор со школой, а потом подают заявку на компенсацию в региональный департамент образования. Деньги должны поступить на счёт до 1 декабря этого же года.

Автор:Екатерина Шаповалова
Редакция
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