Как получить деньги при переезде в село. Берите ручку и записывайте

Земский доктор

Если врач или медсестра готовы переехать в небольшое село, посёлок или даже маленький город (численностью не более 50 000 человек) и работать там официально по трудового договору на полный рабочий день в течение 5 лет, то государство может поддержать такого специалиста деньгами:

Акушерке, медсестре или фельдшеру дадут 500 000 рублей. Или 750 000, если человек отправится в удалённый и труднодоступный регион. Или 1 млн рублей, если поедет на Крайний Север, Дальний Восток или Арктику.

Врачу дадут от 1 млн до 2 млн рублей в зависимости от местности, куда он переедет.

Чтобы получить деньги, нужно заключить договор с медорганизацией, в которой есть вакансии, и пройти испытательный срок. После этого можно будет подать документы на участие в программе «Земский доктор». И спустя месяц после подачи заявления деньги придут на счёт. Их можно потратить на что угодно — жильё, обучение или просто в личных целях.

Но, если не отработать 5 лет, деньги придётся вернуть.

Земский учитель

Программа аналогична «Земскому доктору». По ней также нужно отработать 5 лет.

Но требования к специалисту выше:

среднее профессиональное или высшее образование;

учебная нагрузка от 18 часов в неделю;

возраст до 55 лет;

удалённость от изначального места проживания (для отдельных регионов).

И нужно пройти конкурсный отбор — после окончания приёма заявлений (с 1 января по середину апреля) в мае определяются победители. Учителей отбирают по их квалификации, достижениям, стажу, учёной степени и так далее.

Учителя, которые попали в программу, подписывают договор со школой, а потом подают заявку на компенсацию в региональный департамент образования. Деньги должны поступить на счёт до 1 декабря этого же года.