Инвалидам положены доплаты от государства. Инструкция, как их получить

По словам журналиста Дмитрия Косенко, которому самому пришлось оформлять документы по инвалидности, это понятие включает обширный список болезней с разными симптомами, степенью тяжести и последствиями для организма.

Тяжесть заболевания делится на три группы: от третьей (самая лёгкая) до первой (самая тяжёлая). Отдельную группы составляют дети-инвалиды. Для некоторых болезней существует понятие бессрочной инвалидности, а некоторым приходится подтверждать свой статус каждые 1–2 года.

Инвалидность можно получить и при инфаркте миокарда, и при язвенном колите кишечника — болезней великое множество. Чтобы узнать, можете ли вы оформить инвалидность, нужно обратиться сначала к терапевту государственной поликлиники по месту жительства, а потом к профильному специалисту. Как правило, на инвалидность рассчитывают те, кто не может себя обслужить, самостоятельно передвигаться, контролировать своё поведение, работать или учиться.

Далее врачи назначают кучу анализов. Среди них анализы крови, мочи, ЭКГ, проверка внутриглазного давления, осмотры хирурга, ревматолога и других специалистов. Также необходимы профильные исследования, направленные на выявление конкретных болезней. Лучше все эти процедуры проходить в государственных поликлиниках, а это, как известно, занимает немало времени. По словам Косенко, у него процесс занял почти полгода.

Когда все анализы и исследования готовы, вы можете получить направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ), которая и принимает окончательное решение. Если вам отказали в выдаче такого документа, то это решение можно обжаловать в Росздравнадзоре или суде.

МСЭ можно посетить лично, либо решение примут без вас. По сути, это подразделение Минтруда, в котором работают врачи. Их задача — изучить предоставленные документы и проанализировать данные о состоянии вашего здоровья. Они принимают документы и сверяют их с классификацией тяжести болезней.

Далее вас пригласят за справкой или сообщат об отказе. Последний можно обжаловать вышестоящем бюро МСЭ (главное бюро региона, федеральное бюро) или в районном (городском) суде.

Среди льгот, которые инвалиды получают от государства, — пенсия по инвалидности, скидка на оплату лекарств, скидка на оплату коммуналки, бесплатное санаторно-курортное лечение и знак инвалида на машину с правом парковаться на соответствующем месте.

Размер социальной пенсии (у кого нет стажа) варьируется от 6080 рублей для инвалидов 3-й группы до 14 300 рублей для инвалидов 1-й группы. Если человек продолжает работать, то выплаты составляют от 13 000 до 31 000 рублей соответственно.

Кстати, инвалидам также положены льготные билеты на поезд и самолёт. Кто ещё может на них рассчитывать, рассказали тут.