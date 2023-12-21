Как понять, что брак закончится катастрофой? Психолог назвал 3 признака

По словам психолога Олдрича Чана, на проблемные отношения, которые ни к чему хорошему в таком состоянии не приведут, указывают три признака.

Придирки к чертам характера партнёра. Обычно они случаются в пылу ссоры, и супруги не пытаются как-то уладить конфликт, а только обижают и распаляют собеседника сильнее. Это вредит эмоционально и отдаляет партнёров. К тому же это показывает моральное превосходство одного партнёра над другим, а это только ухудшает положение. Нежелание обсуждать проблемы. Иногда действительно лучше выждать некоторое время — успокоиться и сформулировать суть проблемы. Но если не обсуждать шероховатости, то они приведут к более крупным проблемам и в итоге — разрыву. Нежелание работать над отношениями и улучшать их. Это обычно указывает на равнодушие партнёра, а это самое страшное, что может быть в отношениях.

А раньше психолог Шахов рассказывал, как ещё можно понять, что отношения близятся к концу. Об этом можно узнать здесь.