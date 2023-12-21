23:20, 21 декабря 2023
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Как понять, что брак закончится катастрофой? Психолог назвал 3 признака
Даже в самых гармоничных отношениях иногда случаются конфликты и ссоры, и главное в такой ситуации — решить проблему и помириться. Но бывает и такое, что проблема никак не решается и только увеличивается, и вот уже летят оскорбления и придирки к чертам характера партнёра. И вот это — путь в никуда, потому что между партнёрами начинает расти пропасть.
По словам психолога Олдрича Чана, на проблемные отношения, которые ни к чему хорошему в таком состоянии не приведут, указывают три признака.
- Придирки к чертам характера партнёра. Обычно они случаются в пылу ссоры, и супруги не пытаются как-то уладить конфликт, а только обижают и распаляют собеседника сильнее. Это вредит эмоционально и отдаляет партнёров. К тому же это показывает моральное превосходство одного партнёра над другим, а это только ухудшает положение.
- Нежелание обсуждать проблемы. Иногда действительно лучше выждать некоторое время — успокоиться и сформулировать суть проблемы. Но если не обсуждать шероховатости, то они приведут к более крупным проблемам и в итоге — разрыву.
- Нежелание работать над отношениями и улучшать их. Это обычно указывает на равнодушие партнёра, а это самое страшное, что может быть в отношениях.
А раньше психолог Шахов рассказывал, как ещё можно понять, что отношения близятся к концу. Об этом можно узнать здесь.