Жизнь
03:00, 04 декабря 2023
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Как понять, что дом высасывает из вас энергию? Психолог назвала два признака

Все знают поговорку «мой дом — моя крепость». Однако бывает и так, что домой совсем не тянет, а долго находиться там некомфортно. Обычно это связано с тем, что жилище не придаёт, а только вытягивает из вас энергию. Понять, что в квартире плохая энергетика, можно по двум критериям, рассказала клинический психолог Марина Пономарёва. Проверьте себя.

Как понять, что дом высасывает из вас энергию? Психолог назвала два признака
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Первый признак, что дома не всё гладко, — отсутствие энергии и апатия. Проявляется это так: вы приходите в свою квартиру, но совершенно не хотите заниматься приятными вещами — принять ванну, приготовить ужин, почитать книгу.

Второй признак — избегание. Это когда у нас нет желания соприкасаться с вещами в доме и менять их, если нам некомфортно, объяснила психолог порталу «Доктор Питер».

Есть и «универсальные вредители», которые точно будут отнимать силы и ресурсы: бардак и вещи, с которыми связаны болезненные воспоминания, добавила эксперт.

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