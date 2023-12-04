Как понять, что дом высасывает из вас энергию? Психолог назвала два признака

Первый признак, что дома не всё гладко, — отсутствие энергии и апатия. Проявляется это так: вы приходите в свою квартиру, но совершенно не хотите заниматься приятными вещами — принять ванну, приготовить ужин, почитать книгу.

Второй признак — избегание. Это когда у нас нет желания соприкасаться с вещами в доме и менять их, если нам некомфортно, объяснила психолог порталу «Доктор Питер».

Есть и «универсальные вредители», которые точно будут отнимать силы и ресурсы: бардак и вещи, с которыми связаны болезненные воспоминания, добавила эксперт.