Жизнь
03:00, 28 сентября 2023
2 мин.

Как понять, что партнёр скоро от вас уйдёт? Психолог назвала тревожные признаки

Даже в самых гармоничных отношениях случаются проблемы, и если их вовремя не решать, то партнёр может сбежать от такой нервотрёпки. Психолог Валерий Гут рассказал о признаках, по которым можно понять, собирается ли мужчина уйти за сигаретами и потом не вернуться. Самое основное — пропажа интереса к конкретно к вам и вашим отношениям в целом.

Как понять, что партнёр скоро от вас уйдёт? Психолог назвала тревожные признаки
© Brooke Cagle / Unsplash

По словам психолога Валерия Гута, мужчины не меньше женщин переживают за свои отношения, поэтому их тоже что-то может не устраивать. Но до конфликтов лучше не доводить и отслеживать признаки возможного расставания.

  • Постоянные придирки и раздражение на любую вашу реакцию.
  • Отсутствие интереса к вам (партнёр продолжает общаться с друзьями и коллегами, зависает в Сети, но конкретно на вас ему всё равно, вы перестаёте проводить вместе время и строить совместные планы).
  • Отсутствие физической и эмоциональной близости.
  • Изменение поведения (раньше был участливым и заботливым, а сейчас — сплошное безразличие).
  • Избегание вас и вашего окружения.
  • Изменение в режиме дня и хобби (предпочитает быть где угодно, только не с вами, могут и новые хобби появиться, о которых вам ничего не рассказывают).
  • Другое поведение при ссорах (больше не отстаивает позицию и не пытается найти компромисс, теперь предпочитает соглашаться и всё делать по-своему, лишь бы не тратить время на вас или, наоборот, теперь совсем не идет на уступки).
  • Разбор вещей (может перебирать все вещи и от чего-то избавляться, как будто планирует куда-то переезжать).

Такие изменения свидетельствуют о том, что партнёра что-то не устраивает в отношениях и он пытается отстоять свои личные границы и привлечь внимание — зачастую неосознанно. Это не всегда значит, что партнёр железно решил уходить. Иногда для решения проблемы и укрепления отношений хватает одного разговора.

Лучше, конечно, в целом не доводить отношения до такого состояния, и в этом поможет здоровая коммуникация. То есть обсуждать проблемы стоит сразу, а не ждать, пока обиды накопятся и что-либо решить уже будет невозможно.

Важный момент. Иногда отношения разваливаются не потому, что кто-то что-то неправильно сказал или сделал. Бывает и так, что чувства просто проходят. В таком случае специалист советует разойтись тихо и мирно, без лишних скандалов и склок. Потому что спасти такие отношения будет нереально, только время потеряете, которое могли бы потратить на поиск нового партнёра. Как знать, может, он будет даже лучше.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.