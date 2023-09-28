Как понять, что партнёр скоро от вас уйдёт? Психолог назвала тревожные признаки

По словам психолога Валерия Гута, мужчины не меньше женщин переживают за свои отношения, поэтому их тоже что-то может не устраивать. Но до конфликтов лучше не доводить и отслеживать признаки возможного расставания.

Постоянные придирки и раздражение на любую вашу реакцию.

Отсутствие интереса к вам (партнёр продолжает общаться с друзьями и коллегами, зависает в Сети, но конкретно на вас ему всё равно, вы перестаёте проводить вместе время и строить совместные планы).

Отсутствие физической и эмоциональной близости.

Изменение поведения (раньше был участливым и заботливым, а сейчас — сплошное безразличие).

Избегание вас и вашего окружения.

Изменение в режиме дня и хобби (предпочитает быть где угодно, только не с вами, могут и новые хобби появиться, о которых вам ничего не рассказывают).

Другое поведение при ссорах (больше не отстаивает позицию и не пытается найти компромисс, теперь предпочитает соглашаться и всё делать по-своему, лишь бы не тратить время на вас или, наоборот, теперь совсем не идет на уступки).

Разбор вещей (может перебирать все вещи и от чего-то избавляться, как будто планирует куда-то переезжать).

Такие изменения свидетельствуют о том, что партнёра что-то не устраивает в отношениях и он пытается отстоять свои личные границы и привлечь внимание — зачастую неосознанно. Это не всегда значит, что партнёр железно решил уходить. Иногда для решения проблемы и укрепления отношений хватает одного разговора.

Лучше, конечно, в целом не доводить отношения до такого состояния, и в этом поможет здоровая коммуникация. То есть обсуждать проблемы стоит сразу, а не ждать, пока обиды накопятся и что-либо решить уже будет невозможно.

Важный момент. Иногда отношения разваливаются не потому, что кто-то что-то неправильно сказал или сделал. Бывает и так, что чувства просто проходят. В таком случае специалист советует разойтись тихо и мирно, без лишних скандалов и склок. Потому что спасти такие отношения будет нереально, только время потеряете, которое могли бы потратить на поиск нового партнёра. Как знать, может, он будет даже лучше.