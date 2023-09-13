Как понять, что школьнику нужен репетитор? Чек-лист от эксперта
С началом нового учебного года многие родители задумываются: «а не нужен ли ребёнку репетитор». Бывают ситуации, когда репетитор для ребёнка просто необходим, а иногда это обычная дань моде. О том, когда действительно нужно искать педагога дополнительно, рассказала тьютор, методист онлайн-школы «Учи.Дома» Татьяна Сорокина.
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Ребёнок не понимает предмет, нужно повысить успеваемость
Бывают ситуации, когда ребёнку не удаётся понять материал в классе. Например, избавиться от пробелов в знаниях за 7 класс, научиться правильно делать домашнее задание по физике в 8 классе.
Или когда ребёнок болел, и пропуски уроков негативно сказались на его восприятии школьного материала.
Проблемы с успеваемостью и пониманием предмета — весомая причина отправиться на поиски репетитора.
У родителей нет возможности контролировать учебный процесс
Нет ничего плохого в том, что уроки с ребёнком будет делать репетитор, он же поможет разобрать сложный материал.
Подготовиться к поступлению в новую школу
Педагог поможет разобраться с заданиями, изучить материалы, которые не входят в школьную программу, но необходимы при сдаче вступительного экзамена. Занятия позволят существенно повысить уровень знаний по необходимым предметам и почувствовать себя уверенно в новой школе.
Ребёнок хочет знать больше
Запросы ребёнка могут выходить за рамки школьной программы, если ему хочется знать и уметь больше. Но запрос к репетитору для ребёнка тогда тоже должен быть конкретен: «хочу заниматься больше математикой, чтобы слёту решать олимпиадные задачи».