Как понять, что школьнику нужен репетитор? Чек-лист от эксперта

Ребёнок не понимает предмет, нужно повысить успеваемость

Бывают ситуации, когда ребёнку не удаётся понять материал в классе. Например, избавиться от пробелов в знаниях за 7 класс, научиться правильно делать домашнее задание по физике в 8 классе.

Или когда ребёнок болел, и пропуски уроков негативно сказались на его восприятии школьного материала.

Проблемы с успеваемостью и пониманием предмета — весомая причина отправиться на поиски репетитора.

У родителей нет возможности контролировать учебный процесс

Нет ничего плохого в том, что уроки с ребёнком будет делать репетитор, он же поможет разобрать сложный материал.

Подготовиться к поступлению в новую школу

Педагог поможет разобраться с заданиями, изучить материалы, которые не входят в школьную программу, но необходимы при сдаче вступительного экзамена. Занятия позволят существенно повысить уровень знаний по необходимым предметам и почувствовать себя уверенно в новой школе.

Ребёнок хочет знать больше

Запросы ребёнка могут выходить за рамки школьной программы, если ему хочется знать и уметь больше. Но запрос к репетитору для ребёнка тогда тоже должен быть конкретен: «хочу заниматься больше математикой, чтобы слёту решать олимпиадные задачи».